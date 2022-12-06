元旦3天連假 日月潭、清境、合歡山估湧人潮

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）元旦3天連假，南投縣日月潭、清境、合歡山預估湧入遊客，公路總局今天提供單日遊憩、過夜者建議行車時段以免塞車；另外，因應合歡山雪季，注意天氣、路況、交管措施。

元旦連續假期自12月31日至112年1月2日共3天，南投縣相關活動有清境跨年晚會、合歡山迎曙光、日月潭跨年晚會，預估吸引遊客到訪。交通部公路總局第二區養護工程處依歷年交通量統計分析，連假前往清境遊客可於上午7時前抵達，住宿者可於下午3時後進入。

第二區養護工程處今天發布新聞稿表示，日月潭跨年夜預估吸引人潮，期間周邊道路台21線上午10時至下午2時易塞車，過夜遊客可於下午3時後進入日月潭風景區，避開塞車時段；另外，台21線日月潭水社路段車流多易回堵，建議民眾可往纜車站、伊達邵方向環潭。

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二工處提醒，預估前往清境跨年、合歡山迎曙光遊客眾多，由於山區停車空間有限，上山前請先查詢路況，勿隨意違規停車與疲勞駕駛，以維護行車安全，且合歡山地區海拔可達3000公尺以上，應加強保暖與注意自身健康狀況，審慎評估是否前往。

二工處埔里工務段表示，元旦連假適逢合歡山雪季勤務期間（111年12月31日至112年2月28日），因應降雪及路面結冰狀況，台14甲線18公里處南投縣翠峰至41公里處花蓮縣大禹嶺路段，不排除可能實施預警封閉管制作業，車輛只出不進，請注意訊息發布。（編輯：郭諭儒）1111206