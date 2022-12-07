台鐵實質資產驚人 王國材估可達4兆元

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）交通部今天舉行111年度招商大會。交通部長王國材致詞時提到，台鐵的帳面資產是新台幣8000億元，估計實質資產可乘5倍，有很多宿舍、倉庫等用地，將於民國113年公司化後開發。

王國材說，近5年來，交通部招商成功的投資金額已達4000億元，平均每年約800億元，今年釋出的商機有18 00多億元，實際投資金額將會破千億元。

王國材特別提到台鐵，並說台鐵的帳面資產是8000億元，台鐵認為實質是乘3倍，但他認為太低估，應該要乘5倍，因台鐵還有很多閒置的宿舍和倉庫用地都在都市精華區，等待113年公司化後可開發活化。

台鐵局長杜微今天接受中央社記者訪問表示，台鐵並未做資產重估，但實質資產一定是帳面資產的數倍，很多閒置的用地，未來會透過都市更新、聯合開發等各種方式有效利用。

交通部下午在台北市福華飯店舉辦111年度招商大會，釋出商機1879億元，創歷年新高，展示內容包括高鐵車站周邊土地開發、台鐵車站、港埠周邊開發案、活化高速公路服務區等交通產業多元商機，共計有約420名國、內外業者和相關單位與會。

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交通部今年各項交通投資招商案有69件，現場特別精選6個亮點商案簡報，軌道案就有4項，包括台鐵「桃園火車站站區土地開發案90億元」與「中壢火車站站區土地開發招商案94億元」、鐵道局「高速鐵路嘉義車站特定區事業發展用地開發經營案22億元」與「高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案60億元」。

另外2項是港埠開發，包括「台中港港埠產業發展專業區（I）興建營運投資案25億元」與「台中港觀光遊憩商業區興建營運投資案120億元」案。（編輯：張芷瑄）1111207