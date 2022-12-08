環境變遷 嚴陳莉蓮：人民知的權利更顯重要

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（中央社記者王心妤、張良知台北8日電）第36屆吳舜文新聞獎今天頒獎，吳舜文新聞獎助基金會董事長嚴陳莉蓮表示，疫情、地緣政治、氣候變遷等因素交雜重塑世界，帶來許多挑戰。在這樣的環境下，人民知的權利更顯重要。

嚴陳莉蓮今天開場致詞即表達對所有入圍者的肯定，並感謝所有入圍者在這紛亂、變化迅速的時代，與基金會一同捍衛，堅持「提倡客觀與公正的新聞報導」的理念。

嚴陳莉蓮強調，疫情、地緣政治、氣候變遷、能源危機、通貨膨脹等因素交雜重塑了世界，也帶來了許多的挑戰。在這樣的環境下，人民知的權利更顯重要。

她表示，吳舜文新聞獎會一直堅持成立基金會時的理念，支持及鼓勵所有媒體人堅守專業、迎向挑戰，成為穩定社會的重要力量。

嚴陳莉蓮特別指出，好的理念需要傳承，從今年開始，新聞獎特別增設「影音類新聞深度報導獎─學生組 」，不僅鼓勵年輕學子延續傳承，也希望為未來的新聞領域注入創新的力量。

今年得獎者中，報導者團隊以「山頭上的掠奪：揭露全台原住民保留地流失亂象」摘下文字類網路組新聞深度報導獎，也以「世紀之戰裡的毀滅與圖存－俄烏戰爭5個月全紀錄」獲得文字類國際暨兩岸新聞報導獎。

天下雜誌同樣獲得2獎，以「炒房之島」摘文字類平面組新聞深度報導獎，還有「廢土流浪記」摘影音類專業組新聞深度報導獎。

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另外，新聞攝影獎頒給鏡週刊記者張乾琦的「前線的前線」；紀錄片獎頒給鏡新聞頻道的「通往家的伸展台（上下集）」；影音類國際暨兩岸新聞報導獎由三立新聞台的「消失的國界－阿富汗．塔利班之國」獲得。

學生組影音類新聞深度報導獎則有3名得主，優選頒給世新大學「小世界新聞」的「百岳魔髮師 義剪結緣部落」以及中正大學中正E報臉書粉專、ENewsCCU YouTube頻道的「大林竹筍樹蛙 共生取平衡」，首獎則頒給世新大學「小世界周報」的「留不住的文資 古建材如何走出新生命？」（編輯：林興盟）1111208