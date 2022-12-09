新北等3縣市防大雨 東半部留意長浪

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）受東北季風影響，今天北部及東北部都是陰雨天氣，中央氣象局上午發布新北市、基隆市及宜蘭縣大雨特報，同時發布東半部及恆春半島長浪訊息。

氣象局說，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨，因已連日降雨，應注意坍方及落石。

氣象局同時發布東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海長浪訊息，清晨在台東觀測到2公尺左右的浪高。

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氣象局預報，今天台灣仍是東北季風環境，天氣類似，迎風面水氣多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨，北部及花蓮、台東大多為陰時多雲，偶爾也有短暫雨，中南部為晴到多雲，可見到陽光。

氣象局說，中南部感受溫暖舒適，北台灣整天偏涼，其他地方早晚較涼、白天溫暖，各地低溫普遍為攝氏17至19度，局部有輻射冷卻影響溫度會再更低一些，白天高溫北台灣為20至22度，其他地方可達25至30度，中南部日夜溫差大，應留意溫度的變化。（編輯：黃世雅）1111209