北台灣濕涼 吳德榮：17日挑戰入冬首波寒流低溫探7度

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中央氣象局表示，12日迎風面的北部及東半部容易下雨，部分地區有局部大雨發生。圖為民眾撐傘行經台北信義商圈。（中央社檔案照片）

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（中央社台北12日電）中央氣象局表示，今天迎風面的北部及東半部容易下雨，部分地區有局部大雨發生，而中南部雲量增多，中部地區有零星短暫雨；白天北台灣持續偏涼，高溫只有攝氏17、18度。

氣象局網站發布訊息指出，今天仍受東北季風影響，台灣附近水氣偏多，迎風面的北部及東半部容易下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢較為持續，長時間降雨容易有局部大雨發生，而中南部雲量增多，中部地區也有零星短暫雨。

氣象局表示，各地早晚較涼，台南以北及宜蘭低溫15至17度，其他地方約18到20度，白天北台灣持續偏涼，高溫只有17、18度，中部及台南、花蓮和昨天相比會涼一些，高溫約21至23度，只有高屏及台東和昨天類似，高溫仍有25至27度。

東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區及桃園至雲林地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生機率。

氣象局表示，位於菲律賓東北方海面的第25號輕度颱風「帕卡」，持續往東北方向移動，未來發展空間有限，強度將逐漸減弱，對台灣無影響。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件良好，南部位於下風處，稍易累積污染物；彰化至雲嘉南沿海零星地區，午後風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖地區主要為「良好」等級，雲嘉南沿海零星地區可能達普通等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111212

（圖取自facebook.com/CWB.TW）

吳德榮：17日挑戰入冬首波寒流 低溫探7度

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家吳德榮表示，16日晚間強冷空氣南下，17、18日挑戰入冬首波寒流，本島平地最低氣溫將降至攝氏7度左右；高山降雪得視氣溫、水氣的時空分布，有機會、但言之過早。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，北台灣濕涼微冷的天氣，將持續至14日；15日氣溫略回升，仍多雨。

吳德榮指出，16日晚間強冷空氣南下，17、18日挑戰入冬首波寒流，台北氣象站達10度以下，本島平地最低氣溫亦將降至7度左右，北台灣連日陰雨也將轉乾。

吳德榮說，最新各國（歐、美、日）模式皆有類似模擬，發生機會高，但為第6、7天模擬，理論上存在一些不確定性，需密切觀察模式的調整；至於高山降雪概況，得視氣溫、水氣的時空分布，模式還在調整，有機會、但言之過早。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天東北季風增強，北台灣有局部雨，花東偶有局部短暫雨，中南部晴時多雲；北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，有心血管疾病及高齡者，仍要注意保暖。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園市楊梅區13.8度，其次為基隆市七堵區、桃園市中壢區13.9度。

根據氣象局網站，輕颱帕卡位於琉球南南東方720公里海面上（鵝鑾鼻東方1030公里海面上），中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑100公里。

吳德榮表示，輕颱帕卡向北北東漸行漸遠，為今年第25個颱風，生成總數近氣候平均值，但其中僅有2個「強烈」，並不支持「全球暖化、多強颱」的說法。（編輯：謝雅竹）1111212