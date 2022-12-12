口腔癌嬤術後難進食 台科大孫為愛改鼻胃管設計

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）台科大學生邱士軒改善鼻胃管設計，獲台灣國際學生設計金獎，獎項背後藏著一顆溫暖孝心，因罹口腔癌的阿嬤術後無法進食，但坊間鼻胃管缺點多，不捨阿嬤辛苦成了他的設計動力。

邱士軒是台灣科技大學設計系碩士班1年級生，因為阿嬤的經歷，讓他發現許多術後病人都無法正常進食，需要裝設鼻胃管，大約每2小時就要灌食液狀營養品，通過鼻腔，直達胃部，1天需要7至8次。每次過程都需先倒水、再倒營養品、最後再倒一次水，雙手還需控制流速，對老人家非常不便。

邱士軒的設計作品NGTF（Nasogastric Tube Feeder）是一組友善餵食流程灌食器套件，包含快拆鼻胃內外管、灌食架、鋁箔包裝營養素與水及抽液器，其中鋁箔包裝可快速安裝於灌食架上進行灌食，減輕家屬與醫護在灌食時手部高舉和需雙手操控的負擔。

NGTF可收合、自行組裝並灌食的設計，讓病患能方便攜帶，減少外出的不便，營養品流速更可使用轉環來調整。邱士軒解釋，因為目前NGTF還只是設計作品，雖是經過不停優化成果，但仍有許多商品化限制，包括可能售價過高、屬於二級侵入性醫療器材核准較困難等等。

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還在念碩一的他，已開設工作室，希望在課業之外，提前吸取社會經驗。邱士軒為了阿嬤設計的友善餵食流程灌食器套件，獲得全球規模最大的國際學生設計賽事「2022台灣國際學生創意設計大賽」產品設計類金獎，獎金為新台幣25萬元。

今年「台灣國際學生創意設計大賽」主題為One World，呼應聯合國的永續發展目標，有來自66個國家及地區，共1萬6749件海內外作品參賽。112名專業人士挑選出587件作品，決選則由28個國家的評審委員選出77件作品，決選入圍率僅3.6%，獲獎率更低至0.4%。（編輯：張雅淨）1111212