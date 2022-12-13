逾36萬人持虛擬健保卡 力拚解決「三流問題」

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健保署推動虛擬健保卡，截至今年11月底，全台超過36萬人持有，健保署長李伯璋（圖）13日表示，COVID-19疫情加速醫療端及民眾端對視訊診療的接受度，連帶提升虛擬健保卡用量。中央社記者陳婕翎攝 111年12月13日

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）健保署推動虛擬健保卡，截至今年11月底，全台超過36萬人持有，衛福部長薛瑞元今天表示，虛擬健保卡可解決金流、物流、資訊流等「三流問題」，成為未來遠端視訊診療重要關鍵。

衛福部健保署今天上午舉辦「虛擬健保卡應用展示分享會」，邀請各家醫院分享虛擬健保卡推廣經驗，虛擬健保卡就醫模式自108年起即啟動試辦，110年有約4萬人使用，據健保署最新統計，短短不到1年的時間，截至今年11月30日，已有36萬3582人持有虛擬健保卡。

衛福部長薛瑞元致詞時提到，8成以上的持有者肯定使用虛擬健保卡於視訊診療、遠距醫療及居家醫療等場域的便利性。未來在「通訊診察治療辦法」修正案實施後，虛擬健保卡將可為數位醫療應用打開更為廣泛、全面的服務範疇。

據統計，全台已有967家特約醫療院所完成虛擬健保卡系統介接測試。薛瑞元說，因為虛擬健保卡的存在，讓他更深刻體會到「越偏遠的地區越需要科技來幫忙」。過去因身分驗證卡關的資訊流問題、確認處方藥運送的物流問題及行動支付的金流問題，透過虛擬健保卡都可逐一排除困難。

從過去看病須帶健保紙卡，蓋滿6格得換卡的年代，到後來的健保IC卡，首批健保IC卡發卡至今已超過18年，健保署長李伯璋會後接受媒體聯訪時表示，近年推出虛擬健保卡數位憑證，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速醫療端及民眾端對視訊診療的接受度，連帶提升虛擬健保卡用量。

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李伯璋表示，民眾只要出示健保快易通APP虛擬健保卡上的QR code，就能進行掛號看診身分識別，解決忘記帶卡或無法過卡狀況，同時可查詢健保雲端系統，清楚用藥及檢驗檢查資訊，維護就醫品質及安全。

看診完，點選「行動支付」，則可線上繳費，完善民眾就醫「零接觸」一條龍的服務。李伯璋說，今年新增院所健保醫療資訊查詢系統及醫院資訊系統（HIS）系統介接，虛擬健保卡API功能，經民眾點選同意後，院所免掃QR code即可看診。（編輯：陳政偉）1111213