高市7至11月蔬果抽驗結果 12件農藥殘留不符規定

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高雄市政府衛生局表示，7月至12月針對轄內傳統市場、果菜市場、餐飲業、大賣場及超市等販售場所，抽驗蔬果118件檢驗農藥殘留類別，其中12件蔬果農藥殘留不符規定。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）為維護民眾食用生鮮蔬果安全，高雄市政府衛生局針對市場、餐飲業、賣場及超市等場所抽查，7月至11月共118件，結果發現其中12件蔬果農藥殘留不符規定，不合格率10.17%。

衛生局今天新聞稿表示，7月至12月針對轄內傳統市場、果菜市場、餐飲業、大賣場及超市等販售場所，抽驗蔬果118件檢驗農藥殘留類別。其中，12件農藥殘留不符規定，分別為豌豆（花蓮豆）4件、辣椒3件，其他芹菜、荔枝、青江菜、百香果、木瓜各1件，不合格率10.17%。

衛生局表示，蔬果檢出農藥殘留不符規定違反食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。已責令來源廠商及販售業者即刻下架產品；此外，不符規定產品中，9件移他縣市所轄衛生局依法處辦、2件衛生局已依法處辦、1件移高市府農業局處辦。

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衛生局食品衛生科說明，市面抽驗產品屬終端監測，呼籲農友栽種蔬菜水果施用農藥時，應正確施用農藥；販售業者販售蔬果，應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，並將產品外箱來源資訊拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

食品衛生科提醒民眾，選購蔬果時除選擇當季蔬果外，可挑選具有產銷履歷等可溯源農產品標章，以確保安全；食用或烹煮蔬菜前，以流動清水清洗，可有效降低健康風險。（編輯：孫承武）1111213