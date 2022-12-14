更多編輯台推薦新聞：
NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬
運動

NBA年度獎項以傳奇球星重新命名 MVP改稱喬丹獎致敬

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少
科技

終極能源核融合一篇看懂 取之不盡零碳排能量大廢料少

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟通過全球最低稅負 財部：最快2024年元旦跟進
首頁 / 生活

110年地方特考錄取排行前3大學 政大成大台大

2022/12/14 12:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北14日電）考選部今天公布110年地方特考錄取人數前十大排行學校，總排名前3名為政大、成大、台大；至於交大、中國科大及元智大學雖未入榜高普考前十大學校，在110年地方特考都有亮眼表現。

考選部透過新聞稿表示，每年約舉辦19項國家考試，以高普考的報考人數最多，其次是地方特考。有別於高普考採統一分發，地方特考應考人須自行擇定一個錄取分發區報考及分發，並在該錄取分發區所屬考區應試，是地方政府甄補公務人才最主要的來源。

考選部公布大學畢業3年內，報考110年地方特考錄取人數前十大排行，總排名依序為政治大學、成功大學、台灣大學、台北大學、逢甲大學、中興大學、高雄科技大學、中央大學、中正大學、交通大學、台灣師範大學。

考選部指出，私立學校前十大在逢甲大學以後，依序是淡江大學、東吳大學、中原大學、東海大學、輔仁大學、銘傳大學、中國科技大學、元智大學、高雄醫學大學及實踐大學。

考選部說，如果與先前公布的高普考錄取總排名相較，交通大學、中國科技大學及元智大學等3校，雖未入榜高普考前十大，但在110年地方特考有亮眼表現。

考選部指出，如何為地方政府廣納優秀人才，一直是努力研議方向，除在教育端尋求與各大專校院更密切合作外，也規劃辦理離島特考，以促進離島地區人才的進用及留用。（編輯：張均懋）1111214

#考選部
#元智大學
#交通大學
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族