Agoda傑出飯店金環獎 台灣排名全球第2

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國際數位旅遊平台Agoda 14日公布第14屆「金環獎」得獎名單，台灣首次擠進前10名就排名第2，全台共有209間旅宿獲獎。圖為座落山海間的花蓮煙波太魯閣飯店。（Agoda提供）中央社記者汪淑芬真 111年12月14日

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）國際數位旅遊平台Agoda今天公布第14屆「金環獎」得獎名單，泰國連續4年蟬聯榜首，台灣首次擠進前10名就排名第2，全台共有209間旅宿獲獎。

Agoda發布新聞稿，Agoda的「金環獎」根據旅客住宿評鑑、高性價比價格、卓越客戶服務等各種面向進行綜合評比，嚴格挑選出年度獲選飯店，自創辦以來，被業界視為全球傑出飯店的標竿指標。

第14屆Agoda「金環獎」（Gold Circle Awards）共有41個市場、逾2000家旅宿獲獎，泰國連續4年蟬聯榜首，台灣飆升至第2，日本排第3。值得一提的是，印度近幾年旅遊環境大幅優化首次進入前10名，韓國、馬來西亞、美國、印尼、菲律賓和越南持續保持在前10名，可見亞太區飯店廣受全球旅客歡迎。

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台灣是今年首次擠進「金環獎」前10名，且排名第2，全台共有209間旅宿業者獲獎，其中包含今年開幕的精品酒店「寒居酒店」，極具地理優勢且有米其林星廚加持，讓住宿體驗更加尊榮不凡；還有座落山海間的花蓮煙波太魯閣飯店，絕美海景房型加上親子友善設施與服務，是許多家庭出遊的首選飯店。

Agoda表示，獲獎者將於即日起至31日，於Agoda的專門頁面上顯示，並獲得數位「金環獎」徽章及Agoda快捷增長計劃，讓旅宿業者鎖定目標客群並建立推廣活動，另外，Agoda也與世界自然基金會持續合作，代表全球所有金環獎獲獎者捐贈種植5000棵樹，一同為環境永續盡一份心力。（編輯：陳政偉）1111214