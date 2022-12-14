迎首波寒流來襲 雲嘉農漁牧加強防寒措施

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中央氣象局預報，今年入冬以來首波寒流17日報到，雲嘉地區家禽業者準備保溫燈控溫保暖，降低寒害影響。中央社記者姜宜菁攝 111年12月14日

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（中央社記者姜宜菁、黃國芳雲林縣14日電）中央氣象局預報，今年入冬以來首波寒流17日報到，雲嘉地區的養殖業者將水池水位拉高、提高溶氧量，家禽業者則是準備保溫燈控溫保暖，農漁牧業啟動防寒措施，降低寒害影響。

中央氣象局預報，17日寒流南下，18日寒流影響，各地天氣轉冷，預計雲嘉沿海地區低溫下探10度以下。

雲林縣林姓文蛤養殖業者今天告訴中央社記者，雲林文蛤以混養為主，虱目魚擔任清潔夫，專吃藻類，這幾天雲林沿海僅風大，面對週末的首波寒流到來，大家加強池水保溫防寒。

雲林縣養蝦業者李富正說，蝦很怕冷，近日先捕撈起一批，降低養殖池內的養殖密度，同時增加池水溶氧量，並將水池水位拉高。

雲林縣崙背鄉、二崙鄉的瓜農則忙著在田區周邊圍上路網，多一層防風效果。

西螺鎮養雞農林錦藤在雞舍外增加塑膠布，防止冷風灌入雞舍內；他表示，剛移入的小雞沒還發育完全，自身無法保暖，要靠設備幫忙保溫，此波寒流將維持幾天，溫度低於10度，雞舍內必須24小時保溫，瓦斯費用至少要多花新台幣10多萬元。

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嘉義縣府農業處提醒養殖戶，低溫期間若遇有養殖寒害災情時，應盡速打撈斃死魚隻，並作必要掩埋及適時消毒處理，以防止水質或池底惡化造成二次損失，同時如有嚴重災情發生，應立即向當地公所通報，依「農業天然災害救助辦法」規定辦理救助，協助儘速恢復生產。

同時呼籲漁民注意氣溫變化，適時增減衣物，在晨間至魚塭或海上作業時，應加強身體的保暖工作。沿海空曠地區因受東北風影響，會出現較強陣風及較大浪高，漁撈漁民及蚵農於出海作業前，應事先瞭解天候海象變化，並做好保暖工作，以及保障自身安全。（編輯：卞金峰）1111214