友善台灣、眾位弟兄書畫展 從教廷搬進輔大續展

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中華民國與梵蒂岡建交80週年，中華民國駐教廷大使館曾邀知名書畫家王懋軒、施卿柔在教廷舉辦書畫展「友善台灣／眾位弟兄」，14日起將展覽搬回輔仁大學藝術學院展出。中央社記者王鴻國攝 111年12月14日

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（中央社記者王鴻國新北14日電）中華民國駐教廷大使館曾在梵蒂岡舉辦「友善台灣、眾位弟兄」書畫展，外交部在前副總統陳建仁參觀後臉書貼文宣傳獲網友迴響，促成了展覽從教廷搬進輔大續展。

「友善台灣、眾位弟兄」書展覽今天在輔仁大學藝術學院一樓輔仁藝廊展出，陳建仁及外交部政務次長蔡明彥、教廷駐台代辦馬德範、輔大校長江漢聲、書畫家施卿柔等人都出席開幕儀式，場面熱鬧。

蔡明彥表示，中華民國與梵蒂岡建交80週年，為展現對教廷的重視，中華民國駐教廷大使館曾邀知名書畫家王懋軒、施卿柔於教廷舉辦「友善台灣、眾位弟兄」書畫展。

由於前副總統陳建仁當時以總統特使身分前往教廷出席教宗方濟各主持先教宗若望保祿一世榮列真福品大典時曾觀展，大表讚賞。蔡明彥說，經外交部在臉書上宣傳陳建仁參訪活動情形，沒想到獲網友迴響，馬上有民眾在臉書上留言，期待這麼好的展覽應該要在台灣也能看得到。

蔡明彥說，因為有民眾殷切期盼，外交部也全力支持讓原本在駐教廷大使館的展品能帶回台灣續展。謝謝前副總統陳建仁的高人氣，帶動外交部臉書的追蹤和瀏覽人數，促成了展覽能在台灣舉辦。

陳建仁致詞回想當初到梵蒂岡時曾獲教宗接見，他除向教宗表達總統蔡英文及台灣人民對教宗的問候，也請教宗為台灣祈禱，希望能和教廷一起分享自由民主人權人道的普世價值。

他強調，曾到梵蒂岡看過展覽，謝謝外交部努力，讓大家也能在台灣看到這些真善美的作品，希望大家能好好品味。

輔大表示，展覽將從12月14日展至26日，展覽地點位於輔仁大學藝術學院一樓輔仁藝廊，歡迎民眾自由前往，免費參觀。（編輯：方沛清）1111214