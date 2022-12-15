林口社宅爆管理問題 住都中心：少數住戶所述非實情

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（中央社記者陳俊華台北15日電）媒體報導指林口社宅爆管理、霸凌問題。國家住都中心今天說，住戶報修都積極修繕，至於住戶私人群組間紛爭，將協助循司法程序保障權益；極少數住戶所述並非實情，惡意影響租客和諧關係。

壹蘋新聞網今天報導，林口社宅住戶指控，社宅有漏水、大門損壞問題，以及火災預警設備、瓦斯管線到期未更換等，甚至有人遭網路言語霸凌想不開自殘，住戶反映多次未果，甚至開放社宅人行道供政黨造勢停車。

國家住都中心透過新聞稿表示，林口社宅為提供住戶意見表達多元管道，6月由住戶投票選出12位住戶代表，輔導社區自治，發展社區友善服務；報載中3位住戶代表只擷取社區個案片段情形，罔顧整體真相及服務團隊努力，實屬遺憾。

住都中心說，林口社宅共有34棟建物，屬大型社區，對於影響住戶生活品質的修繕，都有專人與住戶溝通處理，積極解決。大門設備只要報修，機電人員隨即前往調整修復門弓器，考量林口風大易因地角鍊位移而損壞，已請廠商更換耐用性更高的五金零件。

住都中心指出，瓦斯偵煙器都依照消防法規設置，住戶報修後，服務中心、駐點廠商即派員修繕，不受限設備使用年限。瓦斯軟管等涉及居家安全的設備則定期配合欣泰瓦斯公司檢修，檢修結果如需更換，即立刻汰換，費用由住都中心全額負擔。

住都中心說，少數住戶宣稱因私人社群間言語紛爭，導致住戶有自殘情事，已通報新北市社安網由專業人員輔導關懷；因該社群屬匿名群組，帳號真偽查證不易，已輔導住戶循司法程序保障權益，待判決確定就依住戶管理規則處置。

住都中心指出，至於住戶申訴人行道開放空間停車，是配合轄區警用維安需求，住戶代表所述屬誤解。

住都中心表示，負責營運全國最大社宅，積極建立與住戶間良性互動，才能有高達94%的現住戶願意續租；將虛心接受住戶及住戶代表意見，請少數住戶理性對話，共同維護住戶友善關係。（編輯：張均懋）1111215