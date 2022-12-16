央行升息半碼 勞動部全額補貼勞工紓困貸款增息

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）勞動部今天表示，因應央行宣布升息半碼，「勞工紓困貸款」貸款利率由2.095%提高為2.22%，為減輕勞工的負擔，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息。

勞動部今天發布新聞指出，央行繼3月、6月、9月宣布升息，12月15日第4次宣布升息，漲幅半碼，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息。

中央銀行於3月宣布今年第1次升息，漲幅1碼，勞動部考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔。

6月及9月分別宣布第2次及第3次升息，漲幅都是半碼，勞動部為避免增加勞工生活負擔，全額補貼兩次都升息半碼的貸款利息。

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針對「勞工紓困貸款」，勞動部說明，109年及110年疫情對勞工就業及生活造成影響，為減低勞工生計受衝擊的力道，因而開辦「勞工紓困貸款」，由38家承貸銀行提供自有資金，財團法人中小企業信用保證基金提供十成信用保證，每人貸款額度最高新台幣10萬元，貸款期間3年。

勞動部補貼勞工第1年貸款利息，前6個月勞工無須繳納本金，第7個月至第12個月攤還本金，第2年起按月攤還本金及利息。109年及110年共核貸159萬餘件。（編輯：陳政偉）1111216