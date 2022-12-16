樂器銀行助偏鄉 7年幫超過2500件樂器找到新生

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教育部16日在台灣藝術教育館舉辦「111年度樂器銀行感恩記者會」，邀請新北市雙溪高中、宜蘭縣南澳高中學生到場演出，分享對音樂的熱情。（台灣藝術教育館提供）中央社記者陳至中傳真 111年12月16日

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（中央社記者陳至中台北16日電）教育部指出，推動「樂器銀行」將各界捐助的二手樂器修復再利用，7年下來，成功將超過2500件樂器送到402所學校。

台灣許多學校缺樂器，但有些學校是有很多損壞、閒置的樂器。教育部推動「樂器銀行」，產官學界合作，由專業人士維修樂器，再媒合給偏鄉小學，增加各種樂器的「物命」。

教育部今天在國立台灣藝術教育館舉辦「111年度樂器銀行感恩記者會」，邀請新北市雙溪高中、宜蘭縣南澳高中學生演出，分享對音樂的熱情。

雙溪高中位於山區，教育部表示，許多學生來自隔代教養、新住民家庭，學校4年前成立的弦樂團，因大提琴數量不足，編制受侷限，學生甚至要輪流使用樂器，嚴重影響練習。今年透過樂器銀行，終於可以一人擁有一把樂器，學生也更珍惜練習、比賽的機會。

南澳高中也位處偏鄉，教育部指出，學校古典吉他音樂社團今年3月獲樂器銀行捐贈20把吉他、2個音箱、3支麥克風。指導老師林雅惠自掏腰包，每週搭2小時火車學古典吉他，再傳授學生。她發現學生練吉他可以穩定情緒，培養耐性與毅力，連帶學業成績也突飛猛進。

教育部表示，今年樂器銀行捐贈數量，截至11月底共收到591筆，較去年成長近4成。相關資訊可參考「教育部樂器銀行─樂器媒合維修交換系統資源庫」網站（網站連結點這）。（編輯：戴光育）1111216