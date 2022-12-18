早安世界》寒流報到北部下探7度 全台兩天121件OHCA救護案
寒流報到北台灣下探攝氏7度 全台兩天121件OHCA救護案
中央氣象局17日表示，這波寒流對台灣的影響將持續到18日，氣溫最低的時刻落在18日清晨，北台灣會降到攝氏7度，白天氣溫度也只有7到10度，中南部則在10度上下。寒流預計19日白天開始減弱，氣溫回升，但21日將有強烈大陸冷氣團報到，溫度會再下滑。據各縣市政府統計，16、17日接獲內科OHCA（到院前心肺功能停止）案共達121件，是否為低溫引起仍待醫院判定，但消防單位提醒民眾在清晨與夜晚特別注意保暖，老人及心血管疾病患者不宜頻繁進出溫差太大的場所。（看完整報導）
寒流來襲全台血庫拉警報 台南存量僅夠用2.6天
寒流來襲，醫療院所用血量增加，可以捐血的民眾減少，據台灣血液基金會統計，全台只剩3.2天血液存量，又以台南缺血情形最為嚴重，所有血型都急缺，安全庫存量只有2.6天。血液安全庫存量應維持7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至17日上午7時30分為止，全台血庫只夠用3.2天，最缺A型、O型和AB型。（看完整報導）
學者：應繼續打擊通膨預期 估央行利率將連5升
全球經濟放緩，台灣也受到衝擊，明年經濟成長率達到3%的目標的難度愈來愈高，中央銀行15日決議升息半碼，並下修2023年經濟成長率預估值為2.53%。央行總裁楊金龍暗示明年第1季仍有升息可能，學者進一步指出，如果美國聯準會持續升息，台灣的利率水準不能差太遠，否則利差因素將導致資金外流、新台幣貶值，並加劇輸入性通膨，因此利率可能連續5次調升。（看完整報導）
半導體去台化？台積電總裁魏哲家重申：門都沒有
台積電赴美建廠引發半導體是否會「去台化」的討論，對此，台積電總裁魏哲家17日指出，台積電的成功是與協力廠商共同努力的成果，蓋1座工廠是否就可以把產業移植到別的地方？答案是否定的。他指出，生產晶片所需的極紫外光（EUV）設備1台成本要2億歐元，1座廠估計需要20-30台，而且有了技術之後還要會生產，半導體產業用的是腦力，大部分國家都有工程師不足情況，因此不是工廠搬到哪個地方，那個地方就會發展茂盛，「門都沒有」。（看完整報導）
鴻海出清中國紫光集團持股 投審會：未經申報投資仍須裁罰
鴻海7月中公告將透過旗下工業富聯轉投資中國大陸紫光集團，引發爭議。本隔5個月，鴻海於12月16日晚間宣布出清在紫光的持股。鴻海17日進一步說明，這項投資在程序上尚無法定案，為避免可能產生的不確定性，或影響後續投資布局與資金運用彈性，因此決定出清持股。經濟部投審會表示，19日將請鴻海提出完整說明，至於先前鴻海宣布投資紫光是「先斬後奏」，仍須依法開罰。（看完整報導）
中國民眾海外搶藥開價貴9倍仍賣光 杭州發燒求診9成陽性官方數據明顯失真
中國推出優化防疫新10條措施鬆綁防疫後，染疫人數暴增，各地連日來持續傳出買不到退燒藥的亂象，除了拜託國外親友幫忙搶藥，導致港澳、澳洲多地缺藥，就連平台網路商店開出比國外產地價格貴9倍的退燒藥，也被掃光。中國媒體報導，本週以來，浙江杭州市各醫院發燒門診的就診患者呈倍數增長，而且多達9成陽性。但根據浙江省衛健委17日通報，全省醫療機構報告新增本土確診病例只有52例（不含無症狀感染者），其中杭州占43例，數據明顯失真。（看完整報導）
華爾街日報：中國2023經濟要成長5% 分析指關鍵在防疫與房地產
華爾街日報報導，中國國家發展改革委員會主任何立峰正起草一項要讓明年經濟成長達5%以上的計畫。報導說，在中國退出「動態清零」防疫政策帶來的諸多不確定性及房地產市場低迷的情況下，中國政府把明年經濟成長目標定在5%以上，是在向官員釋出明確訊號，即相對於意識形態，經濟發展的重要性已經提升，例如要控制房地產開發商的債務水平、減少不平等和使經濟更能抵禦地緣政治的衝擊。學者表示，中國2023年經濟復甦的關鍵在於防疫政策的調整與房地產市場，由於「清零」政策已做出調整，經濟成長的回升可能提前。（看完整報導）
世足克羅埃西亞2比1擊敗摩洛哥奪季軍 阿根廷法國今晚爭冠
克羅埃西亞18日靠著奧爾西奇在第42分鐘進球突破僵局，終場以2比1擊敗本屆世界盃最大黑馬摩洛哥，拿下隊史第2座世界盃季軍。台北時間18日深夜11時舉行的本屆世足冠軍戰將由阿根廷將迎戰衛冕軍法國，賽前兩隊都傳出壞消息，有媒體爆料梅西可能在4強戰受了傷，但他堅稱沒有問題，冠軍戰不會缺席；法國隊的瓦拉內、科納特和柯曼3名球員則在比賽前夕傳出感冒症狀，給衛冕的目標增添變數。（看完整報導）
馬斯克順應民意 恢復遭停權記者推特帳號
推特（Twitter）14日讓至少5名記者的帳號無法使用，原因是他們洩露推特老闆馬斯克的即時位置，這項舉動引發全球多國政府官員、倡議團體和新聞機構的強烈反彈，他們指控推特此舉侵害新聞自由。馬斯克隨後在推特個人帳號發起意見調查，詢問網友他應該立即或在一週後恢復停權帳號，結果參與投票的369萬名用戶接近59%支持即刻恢復。16日馬斯克推文說：「人們已經表達他們的意見。追蹤我定位的帳號現在將會復權。」（看完整報導）
美學術界爆醜聞 諾貝爾經濟學獎得主被控性騷擾
彭博報導，今年諾貝爾經濟學獎得主迪布維格正面臨來自多名昔日學生對他的性騷擾指控，而他任教的大學已展開調查。迪布維格現年67歲，今年與美國芝加哥大學教授戴蒙及前美國聯邦準備理事會主席柏南奇因發現有助改善人類社會應對金融危機的方式，共同獲頒諾貝爾經濟學獎。迪布維格曾在中國西南財經大學任教10年，去年未獲續聘，校方還遭網友諷「有眼無珠」。（看完整報導）
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