寒流報到18日清晨北部下探7度 水氣減少轉乾冷

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寒流將影響到18日，18日清晨北台灣下探攝氏7度低溫，預計19日白天開始減弱，氣溫回升，直到21日又有另一波強烈大陸冷氣團報到。圖為上午民眾帶著小朋友撐傘到新北市蘆洲區一處傳統市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北17日電）中央氣象局表示，寒流將影響到18日，18日清晨北台灣下探攝氏7度低溫，預計19日白天開始減弱，氣溫回升，直到21日又有另一波強烈大陸冷氣團報到，屆時溫度又會一路往下滑。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，寒流會持續影響到18日，最冷的時間點北部會落在18日清晨只有攝氏7度，中南部則在10度上下，明天白天北部溫度也只有7到10度，中南部也只有15度左右，局部空曠地區可能會再低個1到2度。

曾昭誠指出，中南部19日清晨受到輻射冷卻影響，溫度約落在6到8度左右，且局部空曠地區可能會再低個1到2度。

氣象局持續發布低溫特報，今天寒流南下，各地氣溫明顯下降，今天至19日清晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今日至明天台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，注意防範。

黃色燈號（寒冷）為南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，提醒注意。

水氣方面，曾昭誠指出，今天水氣偏多，但從明天清晨起就會轉乾，降雨機率跟降雪機率都會降低，19日白天起會出太陽，北部溫度回升到15度，中南部約20度左右，但21日起強烈大陸冷氣團報到，屆時北部只有12度上下，中南部也只有13到15度。（編輯：陳政偉）1111217