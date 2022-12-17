遇寒流全台大缺血 台南最嚴峻剩2.6天庫存

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寒流來襲，血庫也拉警報。台灣血液基金會統計，全台只剩3.2天血液存量。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）寒流來襲，血庫也拉警報。台灣血液基金會統計，全台只剩3.2天血液存量，又以台南缺血情形最嚴峻，所有血型都急缺，安全庫存量只有2.6天。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用3.2天，最缺A型、O型和AB型。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏接受媒體聯訪表示，目前缺血情況相當嚴重，主要是受到台北下雨天氣影響，加上寒流來襲，心血管疾病好發情況，也變得比較嚴重，用血量增加。

除了民眾出門意願降低，劉俊宏指出，加上最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情些微升溫，確診人數增加，另外就是感冒的人也變多，可以捐血的人就變更少，造成血液庫存失衡。

劉俊宏表示，進入冬天本來用血量就會增加，據統計，近2週平均每週增加500袋的用血量，且持續增加，但光是上週的週一至週五，就減少1000袋的捐入量，這週雨勢變大，捐入量只會更差。

劉俊宏呼籲，需要用血的病人仍在等待救命熱血，盼身體健康、沒有感冒或確診的民眾都能踴躍挽袖；曾確診COVID-19而無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天，至於有症狀者，建議等症狀消失再起算14天。（編輯：陳政偉）1111217