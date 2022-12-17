更多編輯台推薦新聞：
只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權
科技

只生母雞、70億隻公雞免死 以色列新基因技術盼顧動物權

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

遇寒流全台大缺血 台南最嚴峻剩2.6天庫存

2022/12/17 14:15（12/17 14:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
寒流來襲，血庫也拉警報。台灣血液基金會統計，全台只剩3.2天血液存量。（中央社檔案照片）
寒流來襲，血庫也拉警報。台灣血液基金會統計，全台只剩3.2天血液存量。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北17日電）寒流來襲，血庫也拉警報。台灣血液基金會統計，全台只剩3.2天血液存量，又以台南缺血情形最嚴峻，所有血型都急缺，安全庫存量只有2.6天。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天是偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用3.2天，最缺A型、O型和AB型。

台北捐血中心企劃課課長劉俊宏接受媒體聯訪表示，目前缺血情況相當嚴重，主要是受到台北下雨天氣影響，加上寒流來襲，心血管疾病好發情況，也變得比較嚴重，用血量增加。

除了民眾出門意願降低，劉俊宏指出，加上最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情些微升溫，確診人數增加，另外就是感冒的人也變多，可以捐血的人就變更少，造成血液庫存失衡。

劉俊宏表示，進入冬天本來用血量就會增加，據統計，近2週平均每週增加500袋的用血量，且持續增加，但光是上週的週一至週五，就減少1000袋的捐入量，這週雨勢變大，捐入量只會更差。

劉俊宏呼籲，需要用血的病人仍在等待救命熱血，盼身體健康、沒有感冒或確診的民眾都能踴躍挽袖；曾確診COVID-19而無症狀者，自確診日起暫緩捐血14天，至於有症狀者，建議等症狀消失再起算14天。（編輯：陳政偉）1111217

據基金會最新統計，截至17日上午，全台平均血液庫存量都告急。（圖取自台灣血液基金會網頁blood.org.tw）
據基金會最新統計，截至17日上午，全台平均血液庫存量都告急。（圖取自台灣血液基金會網頁blood.org.tw）
#劉俊宏
#台灣血液基金會
#台北捐血中心
延伸閱讀
寒流來襲越晚越冷下半天轉乾 吳德榮：18日下探5度天冷送醫增2到3成 醫提醒注意頭頸部保暖天冷憂心血管疾病上身 中醫分享養心撇步
COVID-19
中國醫學生抗爭要求同工同酬 傳若干學校妥協中國鬆綁防疫 歐盟商會表歡迎又憂過渡難
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族