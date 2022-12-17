美學術界爆醜聞 諾貝爾經濟學獎得主被控性騷擾

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（中央社聖路易市16日綜合外電報導）彭博報導，今年諾貝爾經濟學獎得主迪布維格（Philip H. Dybvig）正面臨多名前學生對他的性騷擾指控，而他任職教授的大學已展開調查。

彭博報導，迪布維格在美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）擔任銀行及金融學教授已逾30年，如今面臨多名前學生對他的性騷擾指控。

彭博稱訪談了7名指控迪布維格性騷擾的前學生，控訴的行為包括令人感到不舒服的觸摸和親吻。迪布維格的律師表示，他的當事人否認曾與學生有過不當接觸。

彭博報導，聖路易華盛頓大學已展開內部調查，校內處理性騷擾投訴的教育法修正案第9條辦公室正在質問迪布維格。

一名女性指稱，迪布維格曾在臉書傳訊息給她，聲稱他想念她的笑容，她並指控迪布維格在2011年一場新生活動上，將她拉坐到他的大腿上拍照。

另一名女性告訴彭博，當她與迪布維格單獨談話時，他會長時間握住她的手。還有一名女性指稱，迪布維格在未經同意下親吻她的脖子。

迪布維格現年67歲，今年與美國芝加哥大學（University of Chicago）教授戴蒙（Douglas W. Diamond）及前美國聯邦準備理事會（Fed）主席柏南奇（Ben Bernanke）共同榮獲諾貝爾經濟學獎。

據報導，這些女性大多以匿名發聲，因為她們仍在學術界工作，或是依賴雇主擔保簽證在美國居住。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111217