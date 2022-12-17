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中國2023經濟復甦關鍵 分析：首看防疫與房地產

2022/12/17 17:10（12/17 17:21 更新）
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政大國關中心等單位17日舉辦「兩岸暨大陸經濟、金融情勢前瞻」論壇。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊以「中共『二十大』後經濟政策取向與挑戰」為題做演講。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月17日
政大國關中心等單位17日舉辦「兩岸暨大陸經濟、金融情勢前瞻」論壇。中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊以「中共『二十大』後經濟政策取向與挑戰」為題做演講。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月17日
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（中央社記者呂佳蓉台北17日電）中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊今天表示，中國2023年經濟復甦的關鍵在於防疫政策的調整與房地產市場；他預測中國「十四五規劃」之後，經濟成長將走入「4字頭」。

政大國關中心17日舉辦「兩岸暨大陸經濟、金融情勢前瞻」論壇。劉孟俊以「中共『二十大』後經濟政策取向與挑戰」為題發表演講。

他指出，中國2022年到2023年經濟的首要挑戰是疫情防護與低迷的住房市場，其次是消費情緒疲軟和出口需求停滯。由於「清零」政策已做出調整，經濟成長的回升可能會提前。

劉孟俊表示，中共20大會議後，中國大陸的經濟挑戰與特徵包含房地市場走弱、地方隱藏債務升高等。當中，經濟發展進入新階段，政策重點逐漸轉為「管理」及「控制」，呈現國進民退。

他預測，在「十四五規劃」之後（2025年之後），中國的經濟成長將走入「4字頭」。

此外，劉孟俊也分析，從20大的人事安排可以觀察到，中共強調「政治穩定」優於「經濟發展」。新任政治局常委普遍沒有經濟專業背景與中央單位的歷練；而24名政治局委員中，5名具有製造業背景或科技經驗，反映中共總書記習近平強化對科技領域的關注。

他指出，政治局委員僅一人兼具財經背景擔任重要職位，即現任發改委主任的何立峰勢將頂替劉鶴的位子，為近幾屆最少的一次。

劉孟俊認為，中共未來總體經濟方針，將針對國家安全、戰略產業、政府主導三大主軸，並持續以「穩」作為發展基調。（編輯：楊昇儒）1111217

#劉孟俊
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劉孟俊
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