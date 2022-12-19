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台日鐵道聯名乘車券 觀光列車當主角

2022/12/19 11:36（12/19 11:52 更新）
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台鐵19日表示，日本西武鐵道以台鐵「鳴日廚房」觀光列車與西武鐵道的旅行餐廳「52席的至福」為主題，設計了聯名乘車券，17日在日本開賣。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月19日
台鐵19日表示，日本西武鐵道以台鐵「鳴日廚房」觀光列車與西武鐵道的旅行餐廳「52席的至福」為主題，設計了聯名乘車券，17日在日本開賣。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月19日
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵今天表示，日本西武鐵道以台鐵「鳴日廚房」觀光列車與西武鐵道的旅行餐廳「52席的至福」為主題，設計了聯名乘車券，17日在日本開賣。

台鐵發布新聞稿，西武鐵道株式會社和台灣鐵路管理局於2015年3月簽署「姐妹鐵道協議」，並陸續推動台日雙方促進旅遊等各種交流活動。

西武鐵道以台鐵的「鳴日廚房」觀光列車與西武鐵道的西武旅行餐廳「52席的至福」為主題，設計了聯名乘車券，共有兩種設計，12月17日起，在日本池袋站、西武池袋旅遊服務中心、西武新宿站和所澤站販售。

台鐵表示，民眾可透過兩款乘車券欣賞、比較兩台觀光列車的內外裝等異同，更可利用乘車券前往西武線沿線觀光。期盼透過這次的乘車券喚起民眾對觀光列車的興趣，並促進民眾於台灣旅行時搭乘「鳴日廚房」觀光列車，還有前往日本旅行時搭乘「52席的至福」的意願。（編輯：張雅淨）1111219

#台鐵
#西武鐵道
#鳴日廚房
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