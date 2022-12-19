南市府與中研院簽備忘錄 加強生物資料庫合作

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市府與中央研究院今天簽署合作備忘錄，建立台南市政府生物資料庫與中央研究院台灣人體生物資料庫合作模式，盼透過交流合作發揮最大價值，促進公共衛生政策推展。

簽署儀式下午在台南市政府永華市政中心舉行，台南市長黃偉哲與中央研究院長廖俊智分別代表雙方簽署，前副總統陳建仁出席見證。

黃偉哲致詞表示，感謝中央協助促成南市府生物資料庫與台灣人體生物資料庫合作，期待透過加深生物檢體加值、優化生物資料系統化管理及提升資訊安全管控等面向交流，發揮雙方生物資料庫最大價值，運用社區醫療大數據特性，促進公共衛生政策推展，協助守護民眾健康。

陳建仁表示，感謝過去台灣人體生物資料庫在烏腳病研究的貢獻，盼以此作為其他人體生物庫的標竿，共同為台灣醫學創造奇蹟與前瞻性。

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台南市政府衛生局提供資料指出，台南市政府生物資料庫自民國102年5月6日取得設置許可至今，透過衛生所每年於各社區舉辦「行動醫院、全民健檢」招募，累計保存約40萬支血液和56萬支血清等生物檢體，及40萬人次生物資料，並擁有社區人口群長期健檢資料。

市府衛生局指出，台南市政府生物資料庫已受理高雄長庚醫院、台灣大學、成大醫院及國家衛生研究院等單位運用案申請，也藉由國家級人體生物資料庫整合平台，媒合各研究單位申請案，目前已有多篇台南市高度關注的公共衛生議題，如B肝、C肝及登革熱等研究論文發表於國際期刊。（編輯：陳仁華）1111219