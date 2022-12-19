中壢產業特定區計畫上千公頃 環委建議縮小範圍

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（中央社記者張雄風台北19日電）為擴大產業廊帶、輔導未登記工廠等，桃市府提出中壢產業特定區政策環評，面積逾千公頃，今天於環保署審查。環委認為開發範圍過大，建議縮減，加強生態、水電及空污等評估。

為擴大既有產業廊帶，增加其發展腹地，進而提升產業群聚效能，輔導未登記工廠等，桃園市政府依國土計畫引導與毗鄰都市計畫縫合發展，推動「新訂中壢產業特定區計畫」，今天於行政院環境保護署進行第一次政策評估說明書專案小組意見徵詢會議。

桃市府說明，計畫範圍位於現在的中壢工業區北側，由於中壢工業區周邊都市計畫工業區均已完全開闢，產業用地尚有不足，因此需要新闢用地。此計畫擬分為一、二期，一期約529公頃、二期約538公頃，目前土地使用分區以非都市土地一般農業區、特定農業區及都市計畫農業區為主。

雖然環評委員對政策環評並無准駁權，仍提出2大面向、共14項建議，最主要為開發範圍過大、相關環境調查及影響減輕措施卻不足。

環委指出，新設工業區計畫用地一下子總共增加1067公頃，在台灣缺水缺電的狀況下，這樣增加是否恰當、是否與達到2050淨零目標背道而馳，應該考慮降低開發面積。

有環委直言，此地區發展傳統工業很可惜，應該縮小面積，且發展內容也應該更改，應該要與大都會的中心地帶更能融合在一起，「不然將來會後悔」。

也有環委提到，現地等於從原來的農地轉為水泥地，這個轉變對生態不是很好；開發單位生態調查明顯不足，沒有照桃園當地生態來評估，僅引用與這裡完全沒有關係的調查報告，「未來的生態規劃就是空洞」；這裡有很多埤塘，算是桃園當地的特色，是否有必要開發很值得商確。

環委並建議加強水電、空污排放（揮發性有機物）等進一步評估；廢棄物處理設置劃設評估，另外須盤點可能運作的毒性及關注化學物質種類、運作量及排放量。

與會的交通部代表也提醒，此園區開發後的交通衝擊沒有進行更完整的評估，後續請桃市府進一步思考是否能透過都市計畫手段，針對交通分流規劃，並考量納入大眾系統。

桃市府表示，各部會及環委意見會納入參考，進一步檢視計畫。（編輯：管中維）1111219