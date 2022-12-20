網路投資詐騙頻傳 立委呼籲建立查證平台

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（中央社記者王承中台北20日電）網路投資詐騙頻傳，立委何志偉今天表示，今年詐欺案件數來到10年新高，截至11月止，投資詐騙發生5900件，財損近新台幣28億元；要求警政署、金管會、數發部等單位，一定要讓民眾有能夠驗證投資群組、網站資訊真假的平台。

台灣近年網路詐騙頻傳，民進黨立委何志偉、羅美玲今天與網路詐騙被害人在立法院召開記者會，並邀請警政署刑事警察局副局長邱紹洲、金管會證期局專委蘇詩雅，以及數發部數位產業署副署長林俊秀等人與會。

被害人表示，他因Line的陌生訊息而加入股票投資群組，老師因股票沒錢而改叫大家投資比特幣，他當時去假的交易所定存新台幣200萬元，又聽信助理借錢加碼，後來操作到2000多萬元要出金，叫他繳485萬元的稅，假老師還好意要借他200萬元，於是他又匯了285萬元，最後才發現是詐騙，總共被騙將近1000萬元，被騙到負債累累。

何志偉指出，網路投資詐騙的六部曲，第一是透過社群平台拉人入特定群組，宣稱有專業老師幫忙理財，獲利高，然後會有共犯確認被害人的意願跟經濟狀況，接著就會有人在群組中分享獲利情況，穩定被害人的投資意願，甚至加碼投資，當被害人匯款後詢問獲利時，就失聯找不到人。

何志偉表示，今年詐欺案件數已來到10年新高，截至11月止，單單投資詐騙就發生5900件，財損近28億元。他必須要很沉重的報告，只要是網路詐騙，民眾被騙的錢，真的都追不回來了。

他指出，到現在網路上還是有很多假帳號、假投資老師，嚴正要求警政署、金管會、數發部等單位，未來網路投資一定要讓民眾有機會能夠驗證投資群組、網站資訊真假的平台。

羅美玲表示，詐騙集團會誘使被害人加入特定群組，群組內會有人提供投資狀況、獲利多少，被害人就因此上鉤，一開始也許有嚐到甜頭，但陷阱就在後面，有人則是繳了技術費後就被退群，再也找不到人，這都是最常見的網路投資詐騙手法，呼籲民眾投資前務必要停看聽。

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邱紹洲指出，本案件正在全力追查金流，截至11月相關人頭帳戶已移送73位，竭盡所能追查金流，絕對全力以赴溯源。為防範詐欺集團發送釣魚網站、加入假投資群組及假借政府紓困貸款名義等這類訊息，165反詐騙諮詢專線在今年下半年已經攔阻3700多萬則，並發送7000多萬則宣導簡訊。

林俊秀表示，最近蘋果手機iMessage的垃圾訊息，數發部一直都有跟蘋果公司保持良好的溝通，昨天蘋果公司也派人到數發部協商，蘋果在伺服器端有進行AI的行為辨識，而民眾手機端的更新，就有處理到垃圾郵件的問題。（編輯：張均懋）1111220