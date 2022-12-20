蔡總統拚完善長照住宿型機構 衛福部擬提高補助

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）超高齡化社會到來，「長照2.0」的最後一塊拼圖是完善住宿型機構制度，總統蔡英文今天再強調，住宿型機構是長照服務最重要項目；衛福部長薛瑞元透露，正研擬提高相關補助。

蔡總統、副總統賴清德及薛瑞元今天晚間出席台灣社會福利總盟舉辦的聯合感恩餐會，蔡總統在致詞時表示，台灣將進入超高齡社會，必須以「5個增加」升級長照2.0，現階段已做到經費增加，照顧家庭涵蓋率也提升到約7成，日照中心增加至超過8成。

蔡總統表示，住宿型機構式是長照服務最重要項目，衛福部已開始政策規劃；薛瑞元補充說明，現階段正在規劃提高住宿型機構使用者補助金額，希望最近就能盡快定案，讓更多民眾享有平價的服務。

升級長照2.0的「五個增加」，包括增加「總經費」到每年新台幣600億元、增加「照顧家庭」、增加「服務項目」、增加「日照中心」、增加每個區域的「平價住宿服務機構」。

蔡總統說，雖然最近天氣寒冷，但參加台灣社會福利總盟舉辦的聯合感恩餐會，感到溫暖、開心，感謝總盟一直扮演政府與民間重要議題溝通橋梁，讓政策推動更順利，未來歡迎總盟繼續與衛福部討論，加速各項社會福利相關服務上路。

蔡總統表示，因為有總盟和政府共同努力，讓有需要的人得到更好的照顧，包含行政院通過112年度中央政府總預算案中，社會福利預算創下歷史新高，希望從不同面向打造完善社福體系；為減輕育兒負擔，少子化相關對策預算經費達成最高紀錄。

蔡總統也提到，今年立法院會三讀通過「精神衛生法」，將社區支持等重要觀念放入法條，期盼透過加強布建心理衛生中心、補助民間團體，建立精神衛生照顧網絡，讓精神病患者能得到更好照護，回歸社區生活。 （編輯：郭諭儒）1111220

總統蔡英文（前）20日晚間到台北大直典華出席「台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，離開時向現場與會者揮手致意。中央社記者趙世勳攝 111年12月20日

副總統賴清德（圖）20日晚間到台北大直典華出席「台灣社會福利總盟聯合感恩餐會」，並上台致詞。中央社記者趙世勳攝 111年12月20日