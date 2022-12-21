中研院生命科學組副院長交接 院士唐堂接任

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）中央研究院今天發布公告，即日起中研院生物醫學科學研究所特聘研究員唐堂院士接任中研院生命科學組副院長。他期許為中研院培育高級研究人才，以及打造更多跨領域交流平台。

中研院指出，唐堂是美國耶魯大學人類遺傳博士，研究主軸圍繞細胞的中心體，藉由探討細胞分裂不正常的原因，逐一破解可能誘發人類畸形小頭症、纖毛病變與癌細胞基因體不穩定等病症的原因。

唐堂自1989年進入中研院生物醫學科學研究所，歷任副研究員、研究員、特聘研究員，今年當選中研院第33屆院士，也曾擔任中研院生醫所副所長、中研院學術諮詢總會執行秘書，以及教育部顧問室主任等，學術成就及行政經驗兼具。

中研院指出，唐堂期許未來為中研院打造更多跨領域交流平台，促進院內跨領域合作。唐堂說：「科學研究相當競爭，好團隊『兵』與『將』都要兼顧。」他將致力於爭取更多優秀的博士級研究人員、博士生加入中研院研究，為國家訓練更多未來的「將才」。

中研院表示，原副院長劉扶東院士於同日起卸任，退而不休的他，將在美國持續投入研究、臨床工作及教學。中研院院長廖俊智表示，劉扶東自2016年起擔任副院長，任內大力推動基礎生命科學研究，鼓勵持續精進、創新，直至卸任前，仍為中研院與國外研究機構合作貢獻心力。

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中研院舉例，劉扶東任內設置類似美國國家衛生院評審委員（study section）模式，邀國外學研機構學者專家為生命科學組研究計畫提供建議，提升計畫品質。

中研院表示，為使中研院數理科學組、生命科學組、人文及社會科學組3大領域均衡發展，中研院編制3名副院長，由院長自3學組院士中，遴選兼顧學術成就與行政經歷的人選，提請總統任命，協助院長處理院務。（編輯：張雅淨）1111221