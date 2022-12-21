元旦連假 劉櫂豪爭取加開東北6列次EMU3000型列車

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元旦連假，民進黨立委劉櫂豪爭取台東往返台北增開6列次EMU3000型列車疏運旅客，預計24日凌晨開放訂票；劉櫂豪提醒有需求的鄉親，留意台鐵相關公告訊息。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年12月21日

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）元旦連假，立委劉櫂豪爭取台東往返台北增開6列次EMU3000型列車疏運旅客，預計24日凌晨開放訂票，劉櫂豪提醒有需求民眾注意台鐵相關公告。

劉櫂豪台東服務處今天發布新聞稿，112年元旦3天連假，台東民眾返鄉人潮眾多，他特別爭取台鐵局再加開台東－台北間共6列次第二波加班車，全數為EMU3000型列車，以提升運能，預計24日凌晨開放訂票。有需求的鄉親，請留意台鐵相關公告訊息。

劉櫂豪表示，今年9月台東強震造成花蓮富里－玉里間鐵路橋樑受損，火車中斷，必須改以公車接駁，使得台東鄉親從北部返鄉相當不便。經台鐵局同仁努力搶修下，終於在12月28日提早修復，台鐵局並於元旦連假加開2列次台北－台東實名制列車以疏運旅客。

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但是元旦連假台鐵開放訂票後，台鐵東線台北往台東方向，111年12月30日晚上6時以後，以及12月31日下午2時以前，長途自強號座位已售完；台東往台北方向，112年1月2日中午12時至晚上8時，長途自強號座位已售完。

劉櫂豪表示，為疏運元旦連假台東返鄉旅客需求，他爭取台鐵再加開6列次EMU3000型列車，包含111年12月31日台北－台東5232車次、112年1月1日台北－台東5254車次、112年1月3日台北－台東5238車次，以及111年12月30日台東－台北5255車次、112年1月1日台東－台北5239車次、112年1月2日台東－台北5247車次。（編輯：屈享平）1111221