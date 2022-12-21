確診者領藥難 薛瑞元允改善莫納皮拉韋配賦

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）衛福部長薛瑞元今天說，為便利COVID-19確診者用藥，將改善口服抗病毒藥物默沙東「莫納皮拉韋」的配賦方式，並優化發放流程。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午舉行「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，邀來多名專家學者提出建言，薛瑞元出席與會。

會中有醫界代表批評口服抗病毒藥發放流程指出，現行共有輝瑞「倍拉維」與默沙東「莫納皮拉韋」等藥物，前者效果較好、但禁忌症與交互作用眾多，後者雖禁忌症少，卻僅配送核心藥局，有用藥需求的確診者取得不易。

薛瑞元當場允諾將改善及放寬相關流程。他說，參考過去日本經驗，因為莫納皮拉韋處方禁忌少，反而用的比較多，但基於擔心民眾沒有用到比較有效的藥物，一開始在莫納皮拉韋的使用上有所控制。

不過，薛瑞元認為，現在基層醫療院所已經非常充分瞭解藥物使用方法，應該要尊重醫師臨床判斷，他可以承諾將莫納皮拉韋的鋪配及使用放寬。

會中也提及感染科醫師人數不足問題。薛瑞元說，感染科醫師是屬於內科次專科，不是固定專科，之前已交代醫事司，對於某些內科次專科應該也要予以管制，否則無法掌握供需，正著手處理中。（編輯：陳政偉）1111221