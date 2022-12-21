112年勞保紓困貸款 26日起開放申辦

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（中央社記者張雄風台北21日電）勞動部勞工保險局昨天於網站公布「112年勞工保險被保險人紓困貸款」開辦，申請期間自今年12月26日至明年1月7日止，每人最高貸款金額新台幣10萬元。

勞保局指出，開發資格為勞保被保險人參加勞工保險年資滿15年（計算至112年1月7日止）；無欠繳勞工保險費及滯納金；未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息，生活困難需要紓困皆可申請。

勞保局說，貸款利率自撥款日起為年息1.718%，之後由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後年利率計算。

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勞保局進一步說明，勞保紓困貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息；如借款10萬元，按目前利率前6個月每月須繳利息143元，自第7個月開始每月繳本息3408元。

勞保局提醒，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請；申辦本項貸款無須繳交任何費用；每人限申請1次，重複申請者不予受理。（編輯：陳政偉）1111221