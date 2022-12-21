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傳境外生來台集體失蹤 教育部：查無此情形

2022/12/21 17:49
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（中央社記者陳至中台北21日電）媒體報導，桃園市某科技大學有12名女性學生集體失蹤。教育部今天表示，確有1名已通報退學的學生，被警方查獲從事性交易，但沒有12名學生集體失蹤的情形。

「週刊王」今天報導，桃園市某科大12名女學生集體失蹤，當中3人被發現在按摩店上班，最後被內政部移民署收容，其他人下路不明。

教育部今天以文字回應說明，經詢問移民署，台北市警察局中山分局於12月5日查獲3名越南女性從事性交易，其中2名並非學生，另1名為學校已於109年5月通報退學的越南學生，目前不具學生身分。

教育部表示，報導指某校出現12名學生集體失蹤，「經查無此情形。」

教育部表示，為確保境外生就學權益，自110學年度第2學期起已啟動全面性專科以上學校外國學生受教權益查核作業。

教育部表示，查核重點包括確認學生學習情形，以及學校招生、課程規劃與執行及課業學習與生活輔導等，督促學校提供完善教學品質。如果學校辦理不善或未依相關規定，將限期改善，情節嚴重者將扣減招生名額與獎補助款。（編輯：陳清芳）1111221

#教育部
#境外生
#移民署
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