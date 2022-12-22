國1林口交流道改善工程決標 估116年完工

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（中央社記者余曉涵台北22日電）高公局表示，國1林口交流道改善工程終於在今天以新台幣29億5880萬元決標給春原營造股份有限公司，將於廠商交維計畫核定後即通知廠商開工，希望工程如期如質於116年完工。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，國道1號林口交流道工程歷經9次流標，在12月22日決標，高公局將於1個月內完成簽約事宜，其中涉及地方道路施工交維計畫，將督導施工廠商於簽約後2週內研提交維計畫送新北市與桃園市政府交通局審查核定後，即可辦理開工。

高公局表示，林口交流道因受困台地地形，前後主線為長爬坡路段縱坡大並受地方道路號誌停等影響，造成尖峰時段經常壅塞。

為打通交通瓶頸，高公局表示，在無新增用地全部使用公有地條件下，克服萬難研提增設林口A南出、北入高架匝道及林口A、B南出南入（北出北入）立體化交織改善，但因林口交流道交通量大，施工時需維持既有交通通行，交通維持不易施工難度高，加上近年來受疫情影響，缺工、缺料等因素，導致工程歷經9次流標。

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高公局說，經重新調整預算及工期，已於12月22日以新台幣29億5880萬元決標予春原營造股份有限公司，工期1440日曆天。

高公局指出，因工程施工範圍道路交通壅塞十分嚴重，為維持施工中既有道路通行，涉及地方道路交維計畫將有賴新北市與桃園市政府交通局審查核定，高公局將於廠商交維計畫核定後即通知廠商開工，期使工程如期如質於116年完工，進而改善林口交流道及周邊道路壅塞。（編輯：陳政偉）1111222