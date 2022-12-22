優惠碼漏洞免費點餐 Uber Eats：序號是新用戶專屬

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Uber Eats每月都會推出限定優惠碼，業者表示，因過多非新用戶不當使用，已達使用上限。（圖取自Pexels圖庫）

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（中央社記者賴言曦台北22日電）媒體報導，外送平台Uber Eats出現民眾透過優惠碼漏洞獲得免費餐點的情況，業者回應，序號為提供新用戶的專屬優惠，但因過多非新用戶不當使用，已達使用上限，未來平台將評估新用戶的驗證與優惠使用機制。

Uber Eats每月都會推出限定優惠碼，媒體報導，有民眾透過Uber Eats點了4杯飲料，並使用「出外人超快6」序號優惠，但因為發現漏洞，讓原本要價新台幣202元的餐點成免費。

Uber Eats表示，這次推出的「出外人超快6」優惠，訂單只要滿80元就可以使用，且單次最高折抵金額為300元，才會出現民眾點202元餐點但卻免費的情況。

不過，Uber Eats指出，這款序號是提供新用戶的專屬優惠，但因為過多非新用戶的不當使用，序號已達使用上限，活動已經結束；未來平台將會評估新用戶的驗證與優惠使用機制，讓優惠給到適當族群的消費者。（編輯：蘇志宗）1111222