更多編輯台推薦新聞：
二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑
國際

二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路
政治

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮
運動

梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
25日前寒流及輻射冷卻影響 北台灣低溫探6度
首頁 / 生活

優惠碼漏洞免費點餐 Uber Eats：序號是新用戶專屬

2022/12/22 19:02（12/22 19:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Uber Eats每月都會推出限定優惠碼，業者表示，因過多非新用戶不當使用，已達使用上限。（圖取自Pexels圖庫）
Uber Eats每月都會推出限定優惠碼，業者表示，因過多非新用戶不當使用，已達使用上限。（圖取自Pexels圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北22日電）媒體報導，外送平台Uber Eats出現民眾透過優惠碼漏洞獲得免費餐點的情況，業者回應，序號為提供新用戶的專屬優惠，但因過多非新用戶不當使用，已達使用上限，未來平台將評估新用戶的驗證與優惠使用機制。

Uber Eats每月都會推出限定優惠碼，媒體報導，有民眾透過Uber Eats點了4杯飲料，並使用「出外人超快6」序號優惠，但因為發現漏洞，讓原本要價新台幣202元的餐點成免費。

Uber Eats表示，這次推出的「出外人超快6」優惠，訂單只要滿80元就可以使用，且單次最高折抵金額為300元，才會出現民眾點202元餐點但卻免費的情況。

不過，Uber Eats指出，這款序號是提供新用戶的專屬優惠，但因為過多非新用戶的不當使用，序號已達使用上限，活動已經結束；未來平台將會評估新用戶的驗證與優惠使用機制，讓優惠給到適當族群的消費者。（編輯：蘇志宗）1111222

#Uber Eats
#Uber
#Eats
Uber Eats
Uber挺多元族群 同志大遊行日APP汽車標誌變彩虹
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族