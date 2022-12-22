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兒盟籲塑造友善育兒職場 避免家長擔心考績

2022/12/22 19:26
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（中央社記者張雄風台北22日電）兒福聯盟今天針對友善育兒職場提出建言，建議雇主育兒假別以「小時」為單位；塑造友善育兒職場氛圍，避免育兒家長擔心影響升遷考績；呼籲政府加強輔導企業建立托兒設施措施。

兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金聯合舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談會。

兒福聯盟董事長林志嘉表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言也是沉重的打擊；現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」3大困境。

白麗芳進一步說明，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用；申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。

根據兒盟今年調查，家長認為最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。

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另外，兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置托兒相關機制的癥結點，如提高獎補助及減稅等，讓企業托兒設施措施得以更普及。

在職場氛圍部分，兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍，避免育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職。（編輯：管中維）1111222

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