胸口悶痛誤認感冒 檢查才知嚴重急性心肌梗塞

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）63歲大學教授近日忽然感覺胸口悶痛，且疼痛感輻射到脖子和下巴，原以為只是天氣冷小感冒，症狀卻越發嚴重，到高市聯醫急診才發現是嚴重急性心肌梗塞，及時手術救回一命。

高雄市立聯合醫院今天新聞稿指出，這名大學教授到急診時，檢查發現心跳只有每分鐘40下，血壓僅80毫米汞柱，為急性心肌梗塞，合併有心律不整和心因性休克，在急性心肌梗塞分級中屬最嚴重的第4級，死亡率極高。

高市聯醫心臟介入團隊隨即啟動緊急心導管並放置金屬塗藥支架，打通阻塞的右冠狀動脈，並經過加護病房住院調養後，使情況穩定，如今已準備出院。

高市聯醫心臟內科主治醫師戴大信指出，近日氣溫驟降除保暖之外，有心血管或三高疾病的患者，應額外注意冠狀動脈疾病的發生，若出現胸口悶、痛、呼吸喘，甚至是盜汗或昏眩等症狀，就有可能會引起腦中風或心肌梗塞等，不得不重視。

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戴大信指出，心肌梗塞極度危險，如這名大學教授，若再晚一點就醫，後果可能危及生命。提醒民眾不管是在室內室外，都要隨時做好保暖措施，年長者若外出運動，要進行伸展和暖身，洗澡泡溫泉時也要避免溫差過大；心血管疾病患者也要定期量測血壓，並遵守醫囑服用藥物。

戴大信說，心血管疾病目前位居國人10大死因的第二名，常見的心血管疾病危險因子大致為年齡、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸和家族遺傳，罹患冠狀動脈疾病，除了與醫師配合定期服用藥物或手術檢查，還需積極控制危險因子、規律運動改善飲食及生活型態，才是治本的不二法門。（編輯：黃世雅）1111223