112年春節北東航線 劉櫂豪爭取4航次加班機

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）協助春節運輸，立委劉櫂豪爭取明年春節台東－台北航空運輸，加開4航次，預定27日上午9時開放訂位。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿表示，112年春節從1月20日至29日計10天，為因應春節返鄉人潮台東旅客疏運，劉櫂豪特別督促民航局協調華信及立榮航空業者，爭取增開加班機。

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2家航空公司經研議調度運能後，決定立榮航空1月20日增開B7–8721航次：台北（上午9時40分）飛台東（上午10時30分）、B7–8722航次：台東（上午11時20分）飛台北（中午12時10分），並且放大機型以增加運能；而華信航空1月28日增開AE–397航次：台北（傍晚6時40分）飛台東（晚上7時45分）、AE–398航次：台東（晚上8時20分）飛台北（晚上9時20分）。

劉櫂豪表示，112年春節連假台鐵高鐵近日已陸續開放訂票，後續等訂位情形若仍不足，將會再督促台鐵局研議增開運能，而台東–台北間航空疏運因許多鄉親反映已訂不到機位，因此特要求民航局協助，爭取業者調度運能並儘速開放訂位。（編輯：黃世雅）1111223