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中華郵政招考千名職員 月薪3萬8880元起

2022/12/24 12:56（12/24 13:01 更新）
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中華郵政今年招考1397名職階人員，24日進行第2階段甄試，其中有1293人需參加體能測驗。（中華郵政提供）中央社記者余曉涵傳真 111年12月24日
中華郵政今年招考1397名職階人員，24日進行第2階段甄試，其中有1293人需參加體能測驗。（中華郵政提供）中央社記者余曉涵傳真 111年12月24日
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（中央社記者余曉涵台北24日電）中華郵政今年招考1397名職階人員，今天進行第2階段甄試，預計平均錄取率為7.97%，職缺起薪從新台幣3萬8880元起到5萬3480元起。

中華郵政公司今年公開甄選職階人員正取人數1397名、備取526名，中華郵政今天也舉行111年職階人員甄試第2試（口試及體能測驗）。

中華郵政表示，參加口試人數2798人，其中須參加體能測驗人數1293人（含外勤及內勤郵務處裡類科），預計平均錄取率約為7.97%，將在明年1月4日下午2時榜示。

中華郵政說，甄試進入第2試考生具碩、博士學歷者為267人（含博士3人），占這次碩、博士報名人數比率約14.9%，110年約20.8%，至於考生是否獲錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

根據中華郵政的體能測試規則，測驗時間每人1分鐘，考生須在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲滿分。

中華郵政說，今年加體能測驗考生中，女性考生有173人（比率約為13.4%），與110年（約15.9%）相較減少2.5%。

中華郵政這次釋出的職缺包含營運職、專業職（一）、專業職（二）內勤、專業職（二）外勤等，考生資格要求高中（職）以上或教育部認可國內外大學以上學校畢業，起薪則是從3萬8880元起到5萬3480元起。（編輯：陳政偉）1111224

#中華郵政
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