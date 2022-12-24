寒流發威 25日清晨留意6度以下低溫

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中央氣象局持續發布低溫特報，24日至25日受寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，提醒民眾外出務必落實保暖。圖為台北東區商圈24日午後逛街人潮，幾乎人人都穿起厚外套禦寒。中央社記者趙世勳攝 111年12月24日

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（中央社記者余曉涵台北24日電）寒流發威，許多地區今天清晨低溫不到攝氏10度，根據氣象局觀測，晚間6時各地低溫也在10度到18度間，預計明天清晨要留意6度以下低溫。

根據中央氣象局觀測，今天晚間6時各地溫度以台北與板橋最低，只有12.5度，另外基隆12.9度也偏低；南部與東部的溫度較高，大都在15度以上，台東16.7度，高雄也有16.5度。

氣象局持續發布低溫特報，今晚至明天受到寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明天上午高雄以北及宜蘭有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）有新北市、基隆市、台北市等16個縣市，可能會出現6度以下低溫；黃色燈號（寒冷）地區則有屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，可能有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局預報員張承傳說，明天北部還是涼一點，約落在15度到17度，其他地區為19度到22度，各地日夜溫差大，預計26日起寒流逐漸減弱，白天氣溫慢慢回升，但清晨局部地區仍要留意低溫。

張承傳說，28日後受到東北季風影響，迎風面水氣多，降雨範圍擴大，溫度也會稍微下降，基隆北海岸、東半部地區降雨會更加明顯，預計會持續到31日。

至於元旦假期的天氣狀況，張承傳說，目前看起來持續受到東北季風影響，屆時迎風面雲多且有短暫雨。（編輯：張芷瑄）1111224