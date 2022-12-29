外國專業人員工作許可線上辦 納短期補習班等3類別

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（中央社記者張雄風台北29日電）勞動部今天表示，即日起擴大外國專業人員工作許可線上申辦服務類別，包含短期補習班、藝術工作及外國專業人才成年子女等，最多7個工作天即能完成審查程序核發工作許可。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，為積極擴大推動外國專業人員工作許可申請案件線上申辦服務，自即日起受理短期補習班聘僱外國人從事教師工作、外國專業人才申請從事藝術工作及外國專業人才成年子女申請工作許可等申請案件，均採網路線上申辦方式辦理。

根據勞動部統計，短期補習班平均每年申請件數約6800件、藝術工作者約450件，外國專業人才成年子女約70、80件；若觀察歷年數據，這3個類別並未發現因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而有申請件數明顯增減的情況。

勞動部說明，雇主聘僱外國人從事專門性或技術性工作、僑外資事業主管、運動教練及運動員、藝術與演藝工作及外國法人指派外國人來台從事履約工作等，皆是透過「外國專業人員工作許可申辦網」線上申辦，即日起則是擴大包含短期補習班、藝術工作及外國專業人才成年子女等。

勞動部補充，如因地震、颱風等天災、無預警停電，或因線上申辦資訊設備維護等因素致無法使用線上申辦服務的情形，則可例外用紙本方式申辦。

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勞動部指出，申請聘僱外國人從事教師工作的短期補習班，應備妥組織憑證及自然人憑證（或健保卡）申請帳號；以個人名義申辦工作許可的外國藝術工作者及外國專業人才成年子女，只要填妥姓名、國籍和護照等基本資料，就能申請帳號。

勞動部表示，線上申辦不受政府機關上下班時間的限制，24小時都能送件，若文件齊備且雇主及外國人都符合法定資格條件，最多7個工作天即能完成審查程序核發工作許可，相關資訊可至「外國人在台工作服務網」查詢。（編輯：張雅淨）1111229