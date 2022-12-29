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搶疫後跨年商機 統一超行動購物車首度進駐信義區

2022/12/29 14:40（12/29 14:51 更新）
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統一超商全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」將在跨年夜首度於信義商圈初登場。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 111年12月29日
統一超商全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」將在跨年夜首度於信義商圈初登場。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 111年12月29日
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（中央社記者曾智怡台北29日電）迎接解封後首場跨年盛會，統一超商表示，跨年當天信義商圈門市備貨逾5倍、動員超過8倍人力，更首度將「OPEN!行動購物車」進駐信義區，全新設計、容量翻倍，如同行動式的小型門市，方便民眾隨買即食。

解封後的首場跨年即將來臨，且開放海外旅客入境，預估人潮將較往年熱絡，而台北市信義區是跨年的一級戰區，據統計，往年跨年夜當天台北捷運運量都會超過200萬人次。

統一超商瞄準信義區跨年百萬人潮，於商圈內門市加強備貨與動員人力，更出動8個店外販售攤位；因應北部低溫跨年夜，店外販售攤位現場強化「暖」系列商品，加強備貨多種溫暖食飲，如熱罐、熱狗、所長茶葉蛋、熱壓吐司、杯裝咖啡等。

今年特別增加「星級饗宴-滷味」新結構，而「暖身」的部分則主推「口袋喵手握式暖暖包2片組」於2022年12月31日前可享第3件0元優惠。

統一超商透過新聞稿表示，「OPEN!行動購物車」去年曾到花蓮陪伴民眾共同跨年，這次全新設計的「OPEN!行動購物車2.0」也在跨年夜首度於信義商圈初登場，車廂外型有OPEN!家族7個角色齊聚化身店員，內裝容納陳列空間較「OPEN!行動購物車」增加2.5倍、超過百款商品，設置冷藏、冷凍、常溫3種溫層，確保商品新鮮。

現場提供CITY系列飲品、啤酒、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等。

除統一超商外，OK mart信義商圈門市加碼備貨5倍，OK move行動超商也將再度前往門市駐點，現場將販售現煮咖啡與蛋塔。（編輯：趙蔚蘭）1111229

#信義區
#統一
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