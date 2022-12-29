關西機場特快明年3/18起增停大阪站 套票祭優惠

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JR西日本29日對台灣發布消息表示，票券電子化且可搭乘指定席，可選擇「重啟訪日觀光套票」。（圖取自JR西日本網頁www.westjr.co.jp）

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（中央社記者余曉涵台北29日電）不少民眾計畫赴日旅遊，JR西日本今天對台灣發布消息表示，票券電子化且可搭乘指定席，可選擇「重啟訪日觀光套票」，明年3月18日起，關西機場特快車（HARUKA）將增停大阪站。

JR西日本表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間致力票券電子化並進階升級，在取消實體票方面，11種鐵路周遊券、HARUKA車票等升級為電子兌換券，旅客前往關西機場或指定車站的售票機（需有標示passport符號），即可直接於售票機兌換實體的磁卡車票，利用一般剪票口通行即可。

為便利旅客與同行者一起搭乘、預約較少人車廂，JR西日本大多數票券也都進階為可搭乘指定席，旅客可自行前往售票機劃位選擇與同行者相鄰座位、或是較少人搭乘的車廂或班次，兌換及搭乘更加快速又安心。

優惠票券方面，JR西日本與地方旅遊景點攜手推出多種套票，例如限定關西機場出發的特別版HARUKA車票，加價1杯咖啡左右的費用，即可購買到阿倍野HARUKAS 300展望台、梅田藍天大廈、空中庭園展望台、京都鐵道博物館其中之一的入場券。

關西廣域鐵路周遊券，也與票券範圍內可抵達的天橋立、伊根、城崎溫泉、岡山城、倉敷、長濱等景點合作，推出4種超優惠套票。

JR西日本另指出，2023年3月18日起，HARUKA將增加停靠大阪站，使用全新梅北地區月台，讓旅客不再需要從新大阪轉乘，但車票仍維持3種類型，原有的新大阪車票可任選大阪站或新大阪站擇一站下車，已購票旅客也不需換票即可無痛升級。

JR西日本提醒，由於大阪車站擴建施工作業所需，明年2月12日整天，HARUKA將全面停駛，僅剩快速車來回行駛於關西機場到大阪區間。（編輯：陳清芳）1111229