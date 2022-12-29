複合式消費夯 統一超攜foodomo搶外送包裹併買商機

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（中央社記者曾智怡台北29日電）瞄準外送複合式消費需求商機，統一超商今天宣布，31日起外送服務擴增「代收」項目，首波串聯foodomo推出交貨便包裹外送，可同時購買門市商品，將咖啡、鮮食、各式民生物資一併送到家。

根據統一超商內部數據，外送業績年增長1倍、累積服務人次超過百萬，統一超商透過新聞稿分析，疫情期間消費者已養成外送補給生活物資習慣，更觀察到因居家隔離、忙碌遺忘等因素，以致無法在期限內領包裹的占比年成長50%。

為擴展多元外送服務、同時滿足屆期包裹快速領需求，統一超商攜手foodomo外送平台，外送服務首度從商品結構擴增「代收」項目，更將門市領包裹併買商機延伸至外送服務，消費者可線上預點超商商品、包裹同時送到家，開創全新快商務模式。

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統一超商自2018年起部署外送服務，陸續與3大外送平台合作，自2021年首創架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6500間門市，消費者開啟OPEN POINT APP點選「OPEN NOW」，即可啟用foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌服務，提供2至5公里內24小時外送、自取整合式服務。

統一超商交貨便包裹送到家服務自12月31日起推出，包裹收件人收到自營交貨便取件簡訊通知後，即可點選外送連結串聯foodomo app開啟服務，可同時併買取貨門市外送商品，一指完成領取包裹與採買。（編輯：楊蘭軒）1111229