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陳吉仲：傳統豬瘟113年若滅 將成亞洲唯一非疫區

2022/12/30 11:34（12/30 12:51 更新）
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農委會30日召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會，宣布已規劃3階段完成撲滅豬瘟，農委會主委陳吉仲（圖）說明完整規劃期程。中央社記者吳家昇攝 111年12月30日
農委會30日召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會，宣布已規劃3階段完成撲滅豬瘟，農委會主委陳吉仲（圖）說明完整規劃期程。中央社記者吳家昇攝 111年12月30日
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（中央社記者楊淑閔台北30日電）農委會主委陳吉仲今天表示，傳統豬瘟可追溯到70、80年前的日治時代，亞洲目前都是疫區，若113年年中能完成申請非疫區條件，將成亞洲唯一非疫區，加上產業升級，養豬產業能永續經營。

台灣奮戰近24年完成口蹄疫拔針，世界動物衛生組織（WOAH）於2020年6月16日通知台灣改列為口蹄疫非疫區，農委會同時持續阻絕非洲豬瘟入侵，且已推進傳統豬瘟拔針。

農委會今天召開「撲滅豬瘟全國肉豬停打疫苗」記者會，宣布民國112年起展開拔針規劃，112年7月進入全面拔針，並預計至113年6月為期一年沒有案例，同年7月過後可以準備向WOAH申請為非疫區。（編輯：陳政偉）1111230

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陳吉仲
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