更多編輯台推薦新聞：
足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
運動

足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮布農族人領8000元生態薪水 通報黑熊出沒雞寮成獎勵首例
首頁 / 生活

元旦連假前夕國道湧車潮 31日留意6地雷路段

2022/12/30 17:14（12/30 17:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
元旦連假前夕，據國道即時路況顯示，30日下午5時左右，國道已陸續湧現車潮，多處路段已車多不好走。圖為去年12月元旦連假前夕，國道5號南下出現車潮。（中央社檔案照片）
元旦連假前夕，據國道即時路況顯示，30日下午5時左右，國道已陸續湧現車潮，多處路段已車多不好走。圖為去年12月元旦連假前夕，國道5號南下出現車潮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）今天是元旦連假前一天，據國道即時路況顯示，下午5時左右，國道已陸續湧現車潮，多處路段已車多不好走。高公局說，明天是連假第1天，包含國1楊梅-新竹等6路段將車多不好走。

明天起就是元旦3天連續假期，根據交通部高速公路局即時路況顯示，今天下午5時左右，多處國道已經湧現車潮，時速不到40公里，包含國1五堵-汐止、桃園-林口、竹北-湖口服務區、湖口-湖口服務區、竹北-新竹；國3龍潭-大溪；國5頭城-坪林等。

根據交通部高速公路局即時路況顯示，多處國道已經湧現車潮，時速不到40公里。（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）
根據交通部高速公路局即時路況顯示，多處國道已經湧現車潮，時速不到40公里。（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

高公局預估，西部國道要到今天晚間10時之後才會紓解，國5則可能要到明天凌晨0時才會紓解。

另外，明天是元旦假期第1天，也是跨年夜，高公局預估明天西部國道上午7時就會湧現車潮，要到下午3時之後才會紓解，國5清晨5時就會開始出現車潮，要到下午4時後才會紓解。

高公局預估，明天壅塞路段包含國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城。

高公局說，明天預估國道整體車流量為114百萬車公里，以旅遊車潮為主，管制措施包含凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇及坪林南向入口；凌晨0時到清晨5時國道暫停收費；增開國1南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國3南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩。（編輯：陳政偉）1111230

#元旦連假
#高速公路局
#國道
延伸閱讀
元旦連假 蘇花路廊南下31日估將湧最大車潮台北跨年將登場 信義區12/31晚上7時起3階段交管2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族