元旦連假前夕國道湧車潮 31日留意6地雷路段

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元旦連假前夕，據國道即時路況顯示，30日下午5時左右，國道已陸續湧現車潮，多處路段已車多不好走。圖為去年12月元旦連假前夕，國道5號南下出現車潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北30日電）今天是元旦連假前一天，據國道即時路況顯示，下午5時左右，國道已陸續湧現車潮，多處路段已車多不好走。高公局說，明天是連假第1天，包含國1楊梅-新竹等6路段將車多不好走。

明天起就是元旦3天連續假期，根據交通部高速公路局即時路況顯示，今天下午5時左右，多處國道已經湧現車潮，時速不到40公里，包含國1五堵-汐止、桃園-林口、竹北-湖口服務區、湖口-湖口服務區、竹北-新竹；國3龍潭-大溪；國5頭城-坪林等。

根據交通部高速公路局即時路況顯示，多處國道已經湧現車潮，時速不到40公里。（圖取自1968即時路況網頁1968.freeway.gov.tw）

高公局預估，西部國道要到今天晚間10時之後才會紓解，國5則可能要到明天凌晨0時才會紓解。

另外，明天是元旦假期第1天，也是跨年夜，高公局預估明天西部國道上午7時就會湧現車潮，要到下午3時之後才會紓解，國5清晨5時就會開始出現車潮，要到下午4時後才會紓解。

高公局預估，明天壅塞路段包含國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城。

高公局說，明天預估國道整體車流量為114百萬車公里，以旅遊車潮為主，管制措施包含凌晨0時到中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇及坪林南向入口；凌晨0時到清晨5時國道暫停收費；增開國1南向楊梅-新竹、北向西螺-員林及國3南向大溪-關西、北向香山-新竹系統等易壅塞路段路肩。（編輯：陳政偉）1111230