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元旦連假 蘇花路廊南下31日估將湧最大車潮

2022/12/30 16:12
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）元旦3天連假。公路總局第四區養護工程處今天表示，蘇花路廊南下路段預估於明天（12月31日）出現最大車潮；至於北上路段最大車潮將在明年1月2日，建議用路人避開塞車時段。

公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心主任陳國正告訴中央社記者，蘇花路廊南下路段交通量在12月31日估計會有1萬5700輛次湧入；連假後段以北返車流為主，預估連假最後1天（明年1月2日）將出現北上車流高峰，屆時北上全日交通量約1萬4500輛次。

陳國正呼籲，元旦連假計畫前往花東旅遊的民眾，請多利用非尖峰時段避開車潮，或搭乘大眾運輸，可免塞車之苦與舟車勞頓。

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宜蘭縣政府警察局表示，元旦連假將湧現參加跨年晚會、元旦迎曙光及升旗等活動的人車潮，警方預估投入2200人次警民力，加強國道5號、蘇花路廊等重要道路及熱門景點周邊交通疏導工作。

警方指出，明晚宜蘭新月廣場及羅東中山公園都將舉辦跨年晚會活動，太平山國家森林遊樂區也因應元旦迎曙光，提早於元旦凌晨3時開園，請民眾配合相關交通管制措施。（編輯：張芷瑄）1111230

#蘇花路廊
#陳國正
#元旦連假
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