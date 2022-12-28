台北跨年將登場 信義區12/31晚上7時起3階段交管

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市警察局交通警察大隊表示，台北跨年晚會將至，為因應大量活動人潮，31日晚間7時起將實施3階段交通管制，包括台北市政府周邊松仁路、忠孝東路、信義路、基隆路都在內。

台北市政府將於今年12月31日晚間7時起至明年1月1日凌晨1時止在台北市市民廣場舉辦「台北最HIGH新年城－2023跨年晚會」。

交通警察大隊透過新聞稿指出，預估活動將吸引數十萬民眾前往觀賞，為維護活動交通秩序與安全，配合主辦單位將執行相關交通管制措施。

首先，舞台搭設及拆除部分，即日起至今年12月27日凌晨零時止，市府路（松壽路至松高路區間）東側5車道及新仁愛路全線封閉；即日起至明年1月2日中午12時止，市府路（松壽路至松高路）及新仁愛路全線封閉。

其次，跨年晚會當天將實施3階段交通管制。第1階段，為今年12月31日晚間7時至晚間8時，管制松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進。

第2階段，為今年12月31日晚間8時至晚間10時，除第一階段管制範圍外，擴大至逸仙路及仁愛路（逸仙路至光復南路），管制範圍內禁止車輛進出，基隆路車行地下道開始管制。

第3階段，為今年12月31日晚間10時至明年1月1日凌晨3時，光復南路以東、忠孝東路以南、信義路、莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西區域，管制範圍內禁止車輛進出，並視人潮彈性調整管制範圍。

交通警察大隊表示，因應上述管制作為，今年12月31日晚間10時起，將針對北市4個高架道路實施交通管制，分別是基隆高架道路，下樂業路匝道管制，往北車輛提前自敦化南路下匝道。

環東/堤頂大道，下基隆路匝道管制，車輛於正氣橋改往西行駛市民高架道路；信義快速道路，往北出口禁止左轉市府路方向，僅能右轉松德路；市民高架道路，西往東下光復南路匝道之車輛，於市民平面道禁止右轉光復南路。

交通警察大隊呼籲，駕駛應避免行經管制區域周邊，且建議改道動線為東西向車流改道行駛民權東（西）路、南京東（西）路、八德路、市民大道或和平東（西）路。

南北向車流改道行駛建國南（北）路、復興南（北）路、敦化南（北）路、塔悠路或松山路。（編輯：戴光育）1111228