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導護教師因公傷病 教部：地方政府可編經費補助

2022/12/30 17:41
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（中央社記者陳至中台北30日電）高雄市鳳翔國中梁姓教師去年12月執行導護工作時遭撞重傷，全國教育產業總工會今天質疑，受到法令限制，學校無法為所有導護教師投保意外險。教育部則說，地方政府可編列經費補助因公傷病的醫療費用。

全教產今天召開記者會，指公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法明定，「本辦法施行後，各機關學校不得再為其人員投保額外保險」，造成學校無法為所有執勤的導護老師投保意外險。以梁姓教師為例，校園公共意外責任險無法理賠，住院5週僅有2週由健保給付，其餘3週都須由家屬自費。

教育部回應，校園公共意外責任保險是依事件中學校應負的責任比例，進行理賠認定。梁姓教師事件中，經警方判定肇事責任為闖紅燈的小客車駕駛，不涉及學校場地設施或管理疏失。

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教育部表示，教師因執行公務受傷，除依「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」及「公教人員保險法」辦理外，有關「因公傷病」、「住院」及「健保不給付並經醫師指定所必須之費用」等醫療費用，可由各地方政府編列經費給予補助。

教育部表示，已經請高雄市政府提供梁姓教師家屬相關理賠協助，目前住院醫療補助約新台幣160萬元，教育部也持續函請行政院人事行政總處，提供相關法令協處事項，以保障教師權益。（編輯：張芷瑄）1111230

#教育部
#全國教育產業總工會
#高雄市鳳翔國中
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