北一女樂儀旗隊抵終點才放鬆 大啖In-N-Out漢堡

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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）北一女樂儀旗隊代表台灣參加美國加州玫瑰花車遊行，經過近2小時、9公里的徒步演出，抵達終點後，終於放鬆心情，享用加州著名的In-N-Out漢堡。

北一女樂儀旗隊125人隊伍今天踏上南加州巴沙迪納（Pasadena）的科羅拉多大道（Colorado Boulevard），展現過去6個月以來苦練的成果，參與玫瑰花車遊行第134屆的新年慶典，沿路「新年快樂」之聲不絕於耳。

在一片歡樂氣氛中，北一女學生一邊操槍、演奏、舞旗，一邊展露笑容，大方回應觀眾的歡呼與尖叫，不過仍然保持一貫的嚴謹風格，動作到位、整齊一致，受到現場觀眾讚賞。

這群女學生訓練精實的動作引起外國媒體好奇，中央社記者解釋「他們訓練很辛苦，而且都是很會唸書的女孩」，對方回應「看得出來」。

今年玫瑰花車遊行共21支行進樂隊參與，北一女代表台灣，另有日本、墨西哥、巴拿馬、義大利等國際隊伍。

無論在美國本地或外國隊伍裡，北一女樂儀旗隊精準到位的動作、整齊又有創意的隊形變化都獨具風格，是大會時隔18年願意再度邀請的主要原因。

北一女隊伍紀律嚴明，在遊行終點最看得出來。

隊伍經過終點，抵達兩旁沒有觀眾的區域時，團隊仍然保持隊形與音樂演奏，直到隊長下指令，學生們才終於放鬆，互相喊話表示感謝，與其他隊伍一到終點就狂歡的風格很不一樣。

卸下演出時的專注神情，學生們恢復高中生年紀的活潑笑容，與各國行進樂隊成員交流。有人拉著北一女學生要自拍合照，表示「我很喜歡你們的表演」，有人拿著徽章當禮物交換，更多人見到北一女學生都笑著揮手，說新年快樂。

遊行終點處，大會準備了當地名產、加州最有名的連鎖速食In-N-Out。停車場上停了好幾輛餐車，一盤接一盤現做的漢堡端上前，供應給現場上千名剛完成玫瑰花車遊行的各國行進樂隊。

一名供餐人員與北一女學生攀談，聽說他們來自台灣後，暖心回應「感謝你們大老遠到這裡來表演」。（編輯：郭中翰）1120103

北一女樂儀旗隊2日代表台灣參加美國加州玫瑰花車遊行，感染現場新年慶典的歡樂氣氛，完成任務後學生露出輕鬆笑容，互道新年快樂。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日

北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，學生在遊行結束後領取大會提供餐點In-N-Out漢堡，工作人員得知北一女來自台灣，感謝他們遠道而來演出。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日

北一女樂儀旗隊2日參加美國加州玫瑰花車遊行，遊行結束後，同場演出的美國高中生戴維斯（Anna Davis）前來合照，表示「非常喜歡你們的演出」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日