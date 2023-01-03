搶樂齡旅遊商機 業者攜手高鐵推5大主題行程

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（中央社記者余曉涵台北3日電）雄獅旅遊今天宣布攜手台灣高鐵，推出運動、學習、懷舊、音樂、美食等5大主題的「大人囝仔高鐵行」遊程，從2天1夜到3天2夜，在國旅市場中屬於精緻化較高價位的產品。

雄獅旅遊及台灣高鐵今天共同舉辦大人囝仔高鐵行產品發表記者會，宣布「高速慢遊」ESG低碳旅行概念，推出市場首創「大人囝仔高鐵行」遊程，主打運用高鐵載具強化移動便利性，以不同主題提供不同的旅遊體驗。

台灣高鐵表示，「大人囝仔高鐵行」有2日或3日豐富行，20人成團，採全包式行程，以「台中谷關八仙山溫泉養生2日豐富行」為例，台北出發65歲以上旅客新台幣4890元起。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，觀察發現樂齡族對於生活品味及終身學習更加重視，因此以「主題策展」及「深度體驗」為核心，讓「旅遊的目的」比「旅遊的目的地」更重要，更配置雙導領，推出「小天使服務」，全程替旅客拍照留念。

台灣高鐵公司總經理鄭光遠表示，台灣高鐵不只是交通運輸業，更希望高鐵列車能夠成為旅客與各地美景、各種美食之間的「美好生活的連結者」，未來台灣高鐵更將結合公司目標與ESG願景，在高齡化社會中為樂齡旅客繼續創造貼心、有感的服務及旅遊體驗。

雄獅旅遊表示，「大人囝仔高鐵行」主打運動養生、學習體驗、懷舊文化、藝術音樂、食農美食5大主題，看準近年樂齡族重視健康議題，因此引進風行全球的「北歐式健走」，培育領隊成為「北歐健走杖」種子師資，

雄獅旅遊第一季推出「八仙山谷關溫泉養生健走」主題行程，行程免費提供「北歐健走杖」給每位團員使用，並在台中心之芳庭舉辦星空晚宴，結合健康講座，讓旅客越走越健康。

「學習體驗」主題行程則帶樂齡族走訪雲林「3個全台之最」，前往全台最老的「雲林布袋戲館」，欣賞專場表演，更可獨家深入戲台後方，由專業操偶師帶領體驗掌中戲樂趣，再到台灣最大蔬果批發地「西螺果菜市場」，藉由在地團隊解說，最後前往全台最知名醬油聚落，體驗親手製作醬油的樂趣。

「懷舊文化」主題行程則將前往國境之南，搭乘「藍皮解憂號」找回青春時期搭乘藍皮普快車的回憶，列車上邀請曾登上「傳藝金曲獎頒獎典禮」壓軸演出的恆春在地知名傳藝師，彈奏月琴演唱恆春思想起，再到台灣漁業重鎮－東港品嚐新鮮漁獲。

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雄獅旅遊說，接下來預計推出期間限定季節性商品，帶旅客賞花兼運動，春季賞花首選杉林溪，欣賞種植13萬株，多達20多種花色的鬱金香，及阿里山紫藤花季等。

另外一年一度的台灣燈會今年回到台北舉辦，雄獅旅遊旅客到台北欣賞不同於以往的台灣燈會，第二季目前則規劃「藝術音樂」與「食農美食」主題行程，預計與優人神鼓、九天民俗技藝團合作，設計在地餐桌計畫，前往宜蘭傳藝回味舊時代辦桌文化。（編輯：陳清芳）1120103