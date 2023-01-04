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動團控臉書社群可買違法獸鋏 無法勒令下架

2023/1/4 19:30
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（中央社記者楊淑閔台北4日電）動團今天指稱有臉書社群違法販售獸鋏，要求農委會應依法下架販售網頁，並對商家、買家開罰。農委會回應表示，若僅有臉書連結，無法取得臉書社群所有者的真實個人資料並開罰。

台灣樹人會、中華亞洲環境生態護育交流協會、台灣動物保護法律研究協會、新北市流浪貓狗再生保護協會今天舉辦記者會指出，據「動物保護法」、「野生動物保護法」，捕捉動物的獸鋏應禁止製造、販售，但是民眾卻可在臉書社群媒體與電商平台買到，要求農委會應依法下架販售網頁，並對商家、買家開罰。

行政院農業委員會畜牧處今天發布新聞指出，108年就曾函請台灣臉書有限公司下架違反「動物保護法」第14條之2規定的商品，並提供供貨廠商資料，然而台灣臉書委請法律事務所函復農委會，須逕向Facebook Inc.檢舉臉書內容，供Facebook Inc.得以採取適當的調查或行動，此為該跨國公司的原則。

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農委會並說，臉書屬於跨境國際社群平台，在境內也會看到不屬於國內的臉書社群資訊，目前此部分不是國內法律能管理的範圍；農委會非常感謝民眾關心並檢舉非法行為，但是如果僅提供臉書連結，農委會無法透過台灣臉書取得臉書社群所有者的真實個人資料，而往往未能開罰。

農委會補充，依「動保法」第14條之2規定，國內任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，各縣市政府只要查獲違法行為人，將依同法第30條第1項處新台幣1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰，近3年平均每年全國獸鋏稽查及檢舉案件數8334件。（編輯：陳政偉）1120104

#動保法
#獸鋏
#臉書
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