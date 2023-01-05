搶國際觀光客來台 花東包機獎助恢復

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（中央社記者余曉涵台北5日電）為吸引國際觀光客來台並到花東觀光，交通部觀光局重新公告推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點，每架入境包機搭載數達50人可按地區補助。

交通部觀光局日前重新公布「交通部觀光局推動花東永續旅遊境外包機來台獎助要點」，獎助業者帶旅客來台觀光並降落花東機場。

根據要點規劃，入境包機旅客實際搭載數每架次達50人以上者，日本地區每架次補助新台幣38萬5000元或日幣137萬5000元；韓國及東南亞（除菲律賓外）地區每架次補助33萬5000元或韓圜1200萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每架次補助28萬5000元或美金9300元。

要點也載明，每架次客座數高於5成的入境包機旅客，超過5成部分，每名旅客可另增額補助600元。

另外，為了配合東部跨年、迎曙光觀光活動及台灣燈會系列活動，在今年1月1日到2月28日、113年1月1日起到3月31日及114年1月1日起到3月31日，入境旅客實際搭載數未達5成，但達3成以上，可依各市場額度4成給予。

觀光局說，若跨日留宿花東地區一夜以上者，可依各客源市場額度增加1成核給。（編輯：管中維）1120105